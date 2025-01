Ikona britanskog popa Merijen Fejtful preminula je u 78. godini.

„S dubokim tugovanjem obaveštavamo da je preminula pevačica, kantautorka i glumica Merijen Fejtful“, izjavio je njen portparol. Preminula je u Londonu u prisustvu svoje porodice.

Foto: AP Photo/Frank Leonard Tewkesbury

Njena diskografija obuhvatala je sve od klasičnih pop pesama iz 60-ih do sintpopa u stilu Broken English, pa sve do saradnje sa Nikom Kejvom, Vorenom Elisom, Luom Ridom i mnogim drugima. Fejtful su obožavali i fanovi i kolege muzičari, a slavili su je i u svetu mode i filma.

O njenom životu

Rođena 1946. godine u Londonu, ali je odrasla u relativno običnim okolnostima u kući u Redingu.

Kao tinejdžerka se preselila u London i upoznala menadžera Rolingstonsa, Endrua Luga Oldema, koji je zamolio Mika Džegera i Kita Ričardsa da napišu njen debitantski singl As Tears Go By iz 1964. godine, koji je dospeo u top 10 na britanskoj top listi.

Imala je još tri singla u top 10 tokom 1965. godine, od kojih su svi dospeli i u top 40 na američkoj top listi.

Fejtful je u to vreme počela da se bavi i glumom, nastupajući na pozorišnoj sceni u produkcijama Čehovljeve Tri sestre, zajedno sa Glendom Džekson, i Hamleta, igrajući Ofeliju, dok je Anđelika Hjuston bila njena rezerva, a ona je svakodnevno izvodila scenu „ludila“, kako je kasnije otkrila, pod dejstvom heroina.

Na filmu, igrala je zajedno sa Orsonom Velsom, Oliverom Ridom, Alenom Delonom i Anom Karinom, a igrala je i samu sebe u filmu Žana-Luka Godara iz 1966. godine Made in the USA.

Problemi sa drogom i povratak

Njena slava kao ikone „raskalašnog Londona“ ubrzo je zamenjena lošom reputacijom koja je usledila zbog njenog odnosa sa Rolingstonsima. Udata za umetnika Džona Danbara 1965. godine, sa kojim je imala sina Nikolu, uskoro je napustila Danbara zbog Mika Džegera, sa kojim je bila u vezi četiri godine.

Foto: AP Photo/Peter Kemp

Često su je opisivali kao muzu benda: jednom je Džegeru rekla „divlji konji me ne bi mogli oteti”, što je postalo stih refrena pesme Wild Horses, a njeni problemi sa drogom takođe su inspirisali pesme Dear Doctor i You Can’t Always Get What You Want. Kako je rekla: „Znam da su me koristili kao muzu za te teške pesme o drogama. Znam da su me koristili, ali to je bilo za plemenitu svrhu.”

Fejtful je učvrstila svoj povratak jednim od svojih najcenjenijih albuma, Broken English iz 1979. godine, koji je nominovan za Gremi, usvajanjem sintpopa i post-panka, sa dubokim i emotivno sirovim vokalom. Drogu je trajno ostavila 1985. godine, a tokom ostatka svoje karijere redovno je izdavala muziku. Neki od njenih saradnika tokom godina uključuju Nika Kejva, Dejmon Albarn, Emilu Haris, Beka i Metaliku. Ukupno je izdala 21 studijski album.

Izvor: The Guardian