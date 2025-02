Po Informeru i njegovom vlasniku Vučićeviću, danas je kod Bašaida bio 2025. pokušaj atentata na Aleksandra Vučića, koji je „uspešno sprečen“ zahvaljujući njemu lično. Medisjki „spin“ Vučićevog kabineta gubi na zamahu, i oni, narodski rečeno, ne znaju gde udaraju, a Vučićević to ludilo raspiruje, jer je on odavno izgubio vezu između stvarnosti i projektovane mu „misije“, a nema niko na to da ga opomene.

Pa tako i „stručno objasni“ navodno odvrtanje šrafova točkova na Vučićevom automobilu, kome je, na putu iz Melenaca do Kikinde „otpao točak“. Priča u koju ne bi poverovali ni čitaoci „Mikijevog zabavnika“, ali gledaoci televizije Informer sigurno hoće.

Moguća istina

Šta kažu stručnjaci?

Pod jedan, ne radi se o vozilu u kome je bio Vučić, nego o prethodnici njegove pratnje, jer se štićena ličnost nikada ne vozi u prvom automobilu, kad je u pitanju duži put ispred su najmanje dva, kao i iza, i to je jasno pravilo.

Jedan od bivših komandanata jedinice iz koje su nastale „Kobre“, a kao čelni čovek tog bataljona bio je zadužen za bezbednost najviših državnih funkcionera, tvrdi da bi zbog svega ostavku trebao da podnese načelnik Generalštaba, a komandant „Kobri“ pukovnik Darko Đošić bi kao moralni čin trebalo, ako je istina to što tvrde Informer i Vučić , da podnese ostavku ili da se ubije. Naravno, ako je istina sve što je objavljeno. A Informeru građani veruju, što implicira da je sve što je dosad Vučićević, miljenik raznih vlasti izgovorio, istina.

Istina, naravno, nije, jer to što „sazna“ Vučićević dolazi direktno iz Vučićevog kabineta, i o tome će u programu Pinka, Hepija i Prve (TV Informer da se ne pominje) raspravljati raznorazni „bezbednosni analitičari“. Predvodiće Ljuban Karan i Boža Spasić, kao neprevaziđeni „stručnjaci“.

Taj vojni penzioner se zalaže za sveobuhvatnu istragu, koja bi trebala da se objavi, jer je sramota da je sistem zakazao. Vozila u kojima idu čuvani funkcioneri vojske, ili oni koje obezbeđuju „Kobre“, moraju biti 24 sata dnevno pod nadzorom, ne sme da im priđe niko neovlašćen, čak ni kad su na redovnom servisu, i tad se nadziru. Vozila imaju i svoju servisnu knjižicu, u koju se unose sve, pa i najmanje izmene, a to uključuje i zamenu guma.

Ranija iskustva

Svojevremeno se desilo da je, dok je Tomislav Nikolić bio predsednik Srbije, a obezbeđivao ga MUP, vozilo u kojem se vozio bilo u „Mercedesovom“ servisu na Novom Beogradu, pa je radnik koji je izašao da ga provoza imao sudar, i to je podiglo nivo bezbednosti. Vučić je odabrao da ga čuvaju „Kobre“, i ovo u Bašaidu ide na njihov obraz.

Ali, gore od Informerovog „budženja“ oko novog atentata na Vučića jeste činjenica da su oni dobili snimak iz vojnog vozila u pratnji, na kome se vidi kako je otpala guma (ne točak) i kako je vozač, obučeni profesionalac, uspeo da zadrži pravac i savlada opterećenje nastalo zbog toga. Profesionalac je bio i onaj u vozilu iza (sve su „Audiji“, pa je polako kočio, ne želeći da se naredni automobil (u kome je po svoj prilici bio Vučić) „zabije“ u njega. Na greškama se uči – tako je, u vreme dok je ministar odbrane bio Dragan Šutanovac, kod Batočine došlo do sudara njegovog i vozila iz pratnje iza, jer nisu poštovali ograničenje brzine zbog snega i poledice.

Tišina

Ono što je začuđujuće, jeste da se Uprava za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane ne oglašava u vezi svega, a znaju dnevno da medijima pošalju po 10-15 saopštenja o održanim „redovnim obukama“ u raznim jedinicama vojske. Ovde – muk.

Pošto je Vučićević izgovorio optužbe o diverziji, trebalo bi o svemu da se oglasi i tužilaštvo i saopšti da je pokrenulo istragu i pozvalo ga da da informacije u svojstvu građanina. On će, ako se to i desi, odbiti, pozivajući se da je „novinar“. A Vojna policija i VBA će, ako javnost bude insistirala, krivicu svaliti na nekog nesrećnog zastavnika – šefa smene u garaži „Kobri“, koji je potpisao da „Audi“ izlazi sa ispravnim gumama.