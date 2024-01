Bosanska folk pevačica Selma Bajrami u ponedeljak nije puštena da uđe u Srbiju, po starom naređenju senatora Republike Srpske Aleksandra Vulina, a on se tim povodom pohvalio: „Dok sam služio Srbiji kao direktor BIA, izdao sam jedan broj naredbi koje se odnose na sve one koji gaze dostojanstvo Srbije i našeg naroda. Ne znam koje naredbe su ostale na snazi, ali najbolje da izdajnici i oni koji misle da se može nekažnjeno pljuvati po Srbiji to sami provere“.

Selma Bajrami je na nekom privatnom veselju u Sarajevu (BiH) pevala „Valle Kosovare“ i tokom izvođenja pokazala dvoglavog orla, simbol „Velike Albanije“, o čemu je Srbija saznala putem društvenih mreža.

Pre dvadesetak dana, takođe po Vulinovom naređenju dok je bio šef BIA, priveden je Nikola Sandulović lider Republikanske stranke.

Vulin se tom prilikom izvinio Srbiji što nije mogao ništa više da uradi za nju od običnog privođenja.

Sandulović je priveden, rekao je Vulin, „zbog sumnje da podriva ustavni poredak i aktivno radi na podršci otcepljenju tzv. Kosova“, i objasnio: “Da je Sandulović položio venac na grob Himlera Mosad bi ga ubio, da je položio venac na grob Osame bin Ladena CIA bi mu došla glave, polažući venac na grob srpskog ubice Adema Jašarija Sandulović je dobio samo privođenje po mom naređenju i zadržavanje po nalogu tužioca“.

Premijer Mađarske Viktor Orban voli da dopuni svoj outfit crveno-belo-zelenim šalom sa mapom Velike Mađarske na kojoj su i delovi Vojvodine, posebno kad prisustvuje nekoj fudbalskoj utakmici. Premijer Orban takve prilike ovekoveči fotografijama na društvenim mrežama, kao na primer novembra 2022.

Vulin je tada još uvek bio šef BIA, primao je platu da „brani Srbiju od onih koje je vređaju“, pa ipak Orbanu nije zabranio ulazak u Srbiju.

Vulin očigledno ne misli da Orban, za razliku od Selme Bajrami i drugih sa njegove liste, vređa dostojanstvo Srbije i našeg naroda, kao što ni Orbanov stav, koji jasno iskazuje tim šalom, ne doživljava kao pljuvanje po Srbiji.

Ako je Vulinu stalo do Kosova, a ponavlja da jeste jer Kosovo je deo Srbije, onda mu je stalo i do Vojvodine koja je i praktično deo Srbije – nema granice, kao što sa Kosovom ima – pa mu nije svejedno što je Orban prisvaja.

Nešto drugo je u pitanju.

Zašto po Vulinovom mišljenju Orban može da dođe u Srbiju kad god, a Bajrami ne može nikako, ima barem dva odgovora. Pod jedan – nedoslednost i licemerje, a pod dva – poeni.

Ovaj prvi ne treba objašnjavati, dok povodom drugog, povodom Vulinovog self-marketinga kao opasnog dase koji čuva dostojanstvo države time što proteruje pevačicu koja je na nekoj žurci pokazala orla, postoji jedna nedoumica.

Naime, s obzirom da je Aleksandar Vulin pre skoro tri meseca otpušten sa političke scene Srbije (barem je tako narodu rečeno) i dobio radno mesto u drugoj državi, on više nema razloga da brine o svojim poenima u Srbiji.

Osim, naravno, ako to ne radi za nekog drugog. Za nekog ko ga je ovde doživotno zadužio.