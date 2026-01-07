Velike padavine u Srbiji

Vremenske neprilike

07.januar 2026. N. M.

Upozorenje RHMZ na sneg i ledenu kišu: Delovi Srbije bez struje

Republički hidrometeorološki zavod Srbije rano jutros uputio je upozorenje na lokalnu pojavu ledene kiše i snega. Intenzivnije padavine se očekuju posle podne i uveče u većini delova Srbije. Putevi prohodni, dok na aerodromu ima pojedinih kašnjenja