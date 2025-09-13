Burno je ponovo na Vazduhoplovnoj akademiji, a zaposleni i roditelji sada tvrde da ta srednja škola služi kao paravan za izvlačenje milionskih sredstava iz evropskih fondova

Zaposleni i roditelji učenika beogradske Vazduhoplovne akademije ukazali su u subotu (13. septembar) na to da ta srednja škola služi kao paravan za izvlačenje milionskih sredstava iz evropskih fondova.

Na konferenciji za novinare pokazani su i brojni ugovori koji, kako se tvrdi, svedoče o brojnim proceduralnim i finansijskim nepravilnostima, pa su u skladu sa tim zatražene i reakcije Tužilaštva za organizovani kriminal i evropskih institucija.

Jedan od roditelja Ivan Miletić naveo je da je, prema dosadašnjim saznanjima, reč o sumi od 32 million evra, a verovatno je problematično i više od toga.

„To je ono za šta mi imamo papire i za šta je umešana Kancelarija za dualno obrazovanje. Škola se sve vreme koristila kao paravan za provlačenje ove ogromne količine novca”, smatra Milrtić.

On je ukazao i na to da je Kancelarija za dualno obrazovanje ta koja se bavi tenderima u ovoj oblasti.

„Aerodrom u Vršcu je to mesto koje je posebno interesantno i atraktivno”, naveo je Miletić.

Zaposleni oterali novog v. d. direktora

Zaposleni su u petak (12. septembar) oterali novog v. d. direktora Srđana Čokorila, kog je lično postavio ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, kao i članove prinudne uprave, koji su došli kako bi raspustili članove Školskog odbora.

„Dovedeni su ljudi koji će da izvrše pokrivanje svih ovih koruptivnih radnji i da stave potpis i pečat na sve to, tako da izgleda legalno”, rekao je Miletić.

Član Školskog odbora Petar Čelik osvrnuo se i na pokušaj uvođenja novih školskih organa, koji kako tvrdi, zaposleni i roditelji neće dozvoliti.

„To je zapravo organ koji terba da ispotpisuje 1.000 krivičnih dela i 1.000 godina zatvora”, smatra Čelik.

On kao posebno važnu izdvaja i činjenicu da se radi o evropskim fondovima i sredstvima.

„Oni nemaju svest o tome da kada se zloupotrebljavaju sredstva EU imate posla sa njihovim organima. Država mora posle da obešteti i procesuira, a ako to nećemo mi ovde, onda će oni tamo da procesuiraju”, upozorio je Čelik.

On je kao posebno sporno istakao i činjenicu da je v. d. direktora Srđan Čokorilo imenovan uprkos tome što je protiv njega poveden disciplinski postupak u školi i što je praktično zbog tog postupka prvobitno dobio otkaz.

Ministarstvu dostavljeni svi dokazi

Čelik tvrdi da su Ministarstvu prosvete dostavljeni svi dokazi o disciplinskom postupku, uključujući i pojedine preteće poruke koje je, kako tvrdi, slao upravo Čokorilo.

Na konferenciji za novinare obratio se i predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić koji je zatražio hapšenje svih odgovornih za nepravilnosti i malverzacije u Vazduhoplovnoj akademiji.

Novinarima je dostavljeno i oko 60 ugovora, sporazuma i rešanja koja su, kako tvrde zaposleni i roditelji, dokaz svih finansijskih i administrativnih nepravilnosti a koji su povezani sa Vazduhoplovnom akademijom.

Pre četiri godine – 2021, prema rečima jednog od zaposlenih Drakčeta Vidojevića, Vlada je donela odluku da škola i trening centar budu državni i da se osniva Visoka strukovna škola. Vazduhoplovnoj akademiji je, kako navode, odlukom Vlade dodeljen aerodrom Vršac kao baza za odvijanje nastave.

Vidojević je ukazao da je 3. aprila ove godine, na predlog Ministarstva prosvete, donet zaključak Vlade o prenosu prava korišćenja imovine, odnosno da se imovina data Akademiji prebaci na Visoku školu.

Na današnjoj konferenciji za novinare istaknuto je i da je Vlada bila u tehničkom mandatu i nije smela da donese tu odluku, uz ocenu da je reč o „zlouoptrebi imovine Akademije”.

Zaposleni i roditelji su upozorili da su nezakonitostima ugrožene međunarodne licence koje poseduje ta ustanova, kao i pojedne obaveze koje Srbija ima u međunarodnom vazduhoplovstvu.

Izvor: FoNet