Profesorka Karlovačke gimnazije Jovana Vujić ocenila je da se insistiranjem na normalizaciji nastave u školama i fakultetima, na nastavi od 45 ili 30 minuta, u okviru zakonskog štrajka, na onlajn nastavi i ispitima, a uz gomile izveštaja i planova koje treba da predaju nastavnici – nipodaštava suština obrazovanja.

Ona je istakla da ne postoje nikakvi uslovi da 1. septembra počne nova školska godina i da je to svima jasno.

„Umesto odgovornosti za tragediju na novosadskoj železničkoj stanici usledilo je nasilje režima nad učenicima, studentima i građanima, čime je nastava apsolutno obesmišljena“, rekla je Vujić za portal Autonomija.

Apelovala je na prosvetne radnike da 1. septembra ne uđu u učionice i bojkotuju početak školske godine kako bi iskazali otpor prema represiji režima i „okupaciji“ Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Vujić je rekla da je taj čin neophodan i zbog odbrane profesije i obrazovanja uopšte, te da organizovanje nastave pro forme znači pristajanje na fingiranje normalnosti, ali i potčinjavanje zakonu sile.

Prema njenim rečima, odnos prema Karlovačkoj gimnaziji je ogledni primer urušavanja vrednosti i principa na kojima se gradi humano društvo.

Podsetila je kako su karlovački gimnazijalci bili napadani i proganjani samo zbog toga što su isakazivali empatiju prema stradalima pod nadstrešnicom.

„Kako je moguće da se nastava normalno odvija u takvim okolnostima i kako prosvetni radnici mogu preći preko gaženja osnovnih principa na kojima bi trebalo da se zasniva i sistem obrazovanja i 1. septembra ući u učionice kao da se ništa nije desilo“, upitala je Vujić.