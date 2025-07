Prajd karavan započeo je u subotu (19. jul) svoj put u Nišu i Leskovcu. Malobrojne pripadnike LGBT zajednice čuvale su jake policijske snage.

Cilj akcije „Da se zna“ je decentralizacija Parade ponosa. Prajd je u Beogradu zakazan za 6. septembar. Do tada će Prajd karavan proći kroz Kruševac, Kragujevac, Čačak i Užice.

Ovaj projekat sprovodi Hartefakt uz finansijsku podršku Evropske unije.

„Projekat se bavi se pitanjima socijalne isključenosti, nasilja, te pozicijom marginalizovanih i manjinskih grupa u Srbiji, podstičući demokratsku političku kulturu i poštovanje ljudskih prava“, poručuju organizatori.

Protesti uspešno sprovedeni

„Uprkos brojnim pretnjam koje su nam pristizale danima uoči polaska Karavana, protesti su uspešno sprovedeni u oba grada, uz visoke tenzije u Leskovcu, dok je u Nišu atmosfera bila mirna“, saopštili su iz udruženja „Da se zna“.

Snimci i fotografije na mrežama pokazuju da se protestu priključila samo šačica ljudi.

Komentari ispod objava na društvenim mrežama ove organizacije su mešoviti, a jedan na Instagramu glasi: „Čim je bilo potrebno toliko policajaca da čuva četiri čoveka nije bilo uspešno. Mislim da ste dobili jasnu sliku šta ljudi misle o vama i koliko ste poželjni u ovim područjima“.

Drugi korisnik odgovorio je: „Baš zato su potrebni protesti (prajd) i svakom gradu, jer nekolicina ljudi daje sebi za pravo da određuje ko sme da živi u Srbiji a ko ne sme“.

Iz udruženja su naglasili da je ovaj Karavan za cilj imao da pruži podrški i pošalje poruke solidarnosti kvir osobama na jugu Srbije. Takođe, želeli su da ukažu na težak položaj i visoku stopu homofobije i transfobije u ovom delu zemlje.

Vernici kadili tamjanom

Tokom događaja s jedne strane trga u Leskovcu okupili su se malobrojni aktivisti i simpatizeri LGBT+ zajednice sa zastavama i transparentima sa sloganom ovogodišnjeg karavana „Za porodicu“, dok su s druge strane, u obližnjem gradskom parku, bili vernici sa hrišćanskim obeležjima, prenela je Beta.

Vernici su sve vreme „kadili prostor“, pevali verske pesme, a u više navrata su se čuli i uvredljivi povici poput „bolesnici“. Ceo trg je mirisao na tamjan, što je podsetilo na litije koje su pratile beogradski Prajd.

Protest u Nišu protekao je mirno. Na centralnom trgu bilo je policajaca u civilu i jedna „marica“, ali niko od građana nije uputio bilo kakve pretnje ili uvrede LGBT osobama.

„Za porodicu“ posebno za Leskovac

Matija Stefanović iz udruženja „Da se zna“ izjavio je da je dodat slogan „Za porodicu“ posebno za Leskovac, kako bi se LGBT osobama iz tog grada poslala poruka podrške, prenela je Beta.

„Mi smo u Leskovcu dodali ‘Za porodicu’, jer želimo da poručimo LGBT+ osobama u tom gradu da ih nismo zaboravili, da znamo da je veoma teško živeti u malom mestu. I ovim putem želimo da se borimo za prava LGBT+ osoba i za prave porodične vrednosti, a to su ljubav, tolerancija, a ne mržnja i odbacivanje jer nema ničeg porodičnog u tome da odbacujete svoje“, rekao je Stefanović.

On je dodao da razume zašto se lokalna LGBT populacija nije otvoreno pridružila skupu, ali je istakao da su i te kako prisutni u toj sredini.

„Razumemo da se ljudi ovde plaše da nam se pridruže, ali to ne znači da ne postoje. Mi vrlo dobro znamo da postoje. Naše udruženje se bavi mapiranjem i dokumentovanjem zločina iz mržnje prema LGBT+ osobama, i imamo jako mnogo slučajeva iz Leskovca. Znamo da su homofobija i transfobija na veoma visokom nivou, i mislim da je to razlog zašto nisu došli. Ali mi smo upravo zato ovde, da im kažemo da znamo kako im je, da mislimo na njih i da ih pozovemo na ‘Beograd Prajd’ koji će biti u septembru“, dodao je on.

Mnogo policajaca

Govoreći o bezbednosnoj situaciji, Stefanović je rekao da ga je obim policijskih snaga potresao.

„Ja sam iznenađen brojem policajaca koji su potrebni da se obezbedi skup, i to me čini vrlo tužnim. Malopre smo bili u Nišu – tamo je atmosfera bila daleko opuštenija, bilo je jako malo policajaca, i građani su vrlo mirno, čak i lepo reagovali na nas. Ali eto, izgleda da je u Leskovcu potrebno još malo više vremena. Došli smo da i građani Leskovca shvate da smo mi samo ljudi, da i mi imamo pravo da stojimo na javnoj površini – da postojimo“, izjavio je Stefanović na dan održavanja protesta.

Strah od vidljivosti

Aleksandra Gavrilović iz LABRIS-a za „Vreme“ poručuje da trenutni politički momentum nije baš pogodan za organizovanje Karavana, ali da je to ipak na organizatorima.

Ističe da u provinciji preovladava patrijarhalnija sredina, da je zatvorenija što se više odmičemo od gradskih centara.

„Zato ljudi uglavnom dolaze u Beograd i Novi Sad. Ali nalaze neke svoje mikronačine da žive svoje živote i u tradicionalističkim sredinama, samo mnogo manje vidljivi“, objašnjava Gavrilović.

Kaže da i u manjim mestima postoje LGBT i nevladine organizacije „ od kojih neke jesu, a neke nisu dovoljno senzibilisane da pruže podršku LGBT ljudima“, naglašavajući da nedostaje sistemska podrška.

Ljudi van centrale imaju veći strah od vidljivosti.

„Posledica vidljivosti u manjim sredinama mogu da budu napadi, osude, zastrašivanja. Zato i nema mnogo tih organizacija i nestajale su jer su pritisci u manjim mestima bili jako veliki.“, zaključuje Gavrilović za „Vreme“.

Izvor: Beta/Vreme/ 021.rs