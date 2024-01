Pomoćnik direktora Inspektorata za rad Saša Perišić izjavio je da je aleksinačka fabrika „Magna“, u kojoj je došlo do trovanja radnika, trenutno zatvorena, kao i da će javnost biti obaveštena o merama inspektorata, nakon što tužilaštvo uradi uviđaj i prikupe se sve činjenice.

Prvo trovanje u fabrici zabeleženo je u sredu, kada se od isparenja lepka loše osećalo stotinak radnika. Zatim se u noći između četvrtka i petka se u Aleksincu grupa od pedesetak radnika fabrike „Magna“ javila hitnoj pomoći zbog zdravstvenih tegoba.

Perišić je za TV Prva rekao da je do trovanja došlo posle postavljanja itisona u hali površine 12.000 kvadrata sintetičkim lepkom i njegovog isparavanja, kao i da je inspekcija na terenu, zajedno sa drugim državnim organima, od prvog dana kada su se radnici, 17. januara, požalili zdravstvenoj ustanovi.

Na pitanje kako je moguće da je posle toga ponovo došlo do trovanja nekih radnika, nakon što su se vratili na rad jer je rečeno da je bezbedno, Perišić je naveo da je merenje sproveo Institut „1. maj“ iz Niša.

„Mi smi imali u međuvremenu meranja Instituta ‘1. maj’, iz Niša, koji je rekao da je vazduh čist i da može da se radi, ali u pisanom obliku ga mi nismo videli“, rekao je Perišić.

On je naveo da bi trebalo pitati poslodavca zašto nije sačekao bar 72 časa pa da se nastavi sa radom, dok se situacija ne razjasni, pogotovo ako je u pitanju trovanje sintetičkim materijalom.

Problem je država

Predsednik Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ Željko Veselinović za „Vreme“ je ranije rekao da je „Magna“ trebalo da bude zatvorena odmah tog dana kada se desilo trovanje preko sto radnika.

„Da je ovo normalna država, ta fabrika bi morala da obustavi proizvodnju dok se ne ispitaju svi slučajevi, razlog tog trovanja i dok se ne utvrde krivci i odgovorni“, navodi Veselinović.

Nebriga za radnike

Politička platforma Solidarnost je ispred Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja organizovala akciju „Ministarstvo je toksično“ sa željom da skrene pažnju na sistemsku nebrigu za radnike i radnice u Srbiji koje država ne štiti i skreće pogled sa svih nedaća kojima su izloženi, saopšteno je iz Solidarnosti.

Konkretan povod za akciju je pogibija mladog radnika u Trajalu u Kruševcu i masovno trovanje radnika u fabrici Magna u Aleksincu.

„Položaj radnika u Srbiji je zastrašujući. Nema drudge reči kojima se situacija od početka ove godine može nazvati. U Aleksincu je preko 150 radnika kompanije Magne otrovano na radnom mestu. Ali to nije bio incident koji se desio nenadano u jednom danu. To je incident koji se desio u dva navrata, gde je prvo otrovano preko 100, a potom i preko 50 radnika. To je incident koji se dešavao dva dana, incident koji pokazuje zastrašujuću neodgovornost i bahatost kako poslodavca tako i države, odnosno njenih nadležnih institucija“, rekla je Melanija Lojpur, portparolka Solidarnosti.