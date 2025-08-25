Mediji u vlasništvu penzionisanog oficira Slavka Stijakovića dobili su 493.000 evra za tekstove sa sagovornicima koji su izmišljeni, a u kojima su plagirane izjave, rečenice, pa i čitavi delovi tekstova
Mreža od 24 internet portala u vlasništvu penzionisanog oficira Slavka Stijakovića dobila je od 2021. godine bezmalo pola miliona evra na konkursima za finansiranje medija i pored toga što su ti portali u tekstovima, objavljenim u okviru projekata za koji su primili novac iz budžeta, imali nepostojeće sagovornike i sadržaj koji je plagiran.
Analiza BIRN-a pokazuje da su Stijakovićevi mediji dobili novac iz budžeta za tekstove sa sagovornicima koji su izmišljeni, a u kojima su plagirane izjave, rečenice, pa i čitavi delovi tekstova, koji su već objavljeni na drugim internet sajtovima.
Osim toga, potpuno isti tekstovi ili njihove varijacije objavljivani su na različitim portalima i tako više puta plaćani sa različitih projekata, piše BIRN.
Samo ove godine 200.000 evra
Stijakovićevi mediji privlačili su pažnju javnosti, a u maju ove godine portal Cenzolovka objavio je da su njegovi portali samo ove godine dobili na konkursima oko 200.000 evra.
Ove godine Ministarstvo informisanja i telekomunikacija dodelilo je medijima u vlasništvu Stijaković medijima novac ne samo za izveštavanje, već i za to da novinarstvu podučavaju druge.
Tako je portal Peto tri 1941 dobio je milion dinara za organizovanje dvodnevnog stručnog skupa „Metodologija unapređenja novinarstva na portalima i rad u onlajn medijima“.
Foto: Printskrin/ICTYSlavko Stijaković
Stijaković u medijima od 2012. godine
Stijaković je u medijski biznis ušao 2012. godine tako što je postao vlasnik 87 odsto preduzeća Radio Srem iz Ruma, a zatim je 2015. godine postao vlasnik preduzeća koje je osnivač Radija Fruška gora, da bi iste godine preke te firme registrovao preduzeće Televizija Fruška gora. Radio Srem Ruma danas je u vlasništvu Aleksandra Vinčića, većinski vlasnik radija i televizije Fruška gora je Aleksandar Milutinović, a Stijaković je manjinski partner.
Milutinović je istovremeno većinski vlasnik lokalne televizije TV Apatin i direktor televizije SOS kanal plus, čiji vlasnik je Radoica Milosavljević, biznismen iz Kruševca.
Milosavljević je vlasnik još niza lokalnih televizija u Srbiji. Prema podacima iz BIRN-ove baze o javnim konkursima, mediji u vlasništvu Milosavljevića su od 2019. do 2024. na državnim i konkursima lokalnih samouprava su dobile više od 5,5 miliona evra.
Stijakovićeva mreža portala
Mrežu portala Stijaković je počeo da gradi 2019, kad je osnovano preduzeće Turistička televizija, a sledeće godine i njene prve ćerke firme kao osnivači medija.
U decembru 2020. registrovani su mediji Vojvoda 1914, Braničevski kas i Peto tri 1941, a u januaru 2021.Vidik sa Cera.
Pored toga, Stijaković je suvlasnik još jednog portala i po dva lokalna radija i televizije u Vojvodini.
Iako praktično tek registrovani, Stijakovićevi portali su već od 2021. godine počeli da dobijaju novac na konkursima tadašnjeg Ministarstva kulture u informisanja, kasnije Ministarstva informisanja i telekomunikacija.
U narednim godinama, rastao je broj medija u okviru ove grupacije, ali i suma novca koju su dobijali na konkursima resornog ministarstva, resornog pokrajinskog sekretarijata i lokalnih samouprava.
Zaključno sa julom 2025. godine, ovi mediji, preciznije – preduzeća koji su njihovi osnivači, na 161 konkursu su dobili ukupno oko 58 miliona dinara, odnosno oko 493.000 evra.
Kriminalca koji je drogiran, bez vozačke dozvole vozio migrante po drumovima Srbije ugrožavajući ogroman broj drugih ljudi policija je uspela da zaustavi nakon tristotinak kilometara. Taj uspeh proslavili su tako što su, isijavajući frustracije - išutirali kriminalca
„Vučićev nastup je pokušaj da se pošalje poruka da postoji osoba koja u opštem društvenom haosu može da obezbedi ugroženim kategorijama bolju kupovnu moć i da se uhvati u koštac sa ajkulama na tržištu koje krše sve norme tržišnog poslovanja“ kaže za „Vreme“ ekonomista Saša Đogović
Grad Beograd duguje zaposlenima u Apotekarskoj ustanovi Beograd pet plata, njihov problem nije bio na dnevnom redu poslednjih šest sednica, a neće biti ni na septembarskoj. Gradonačelnik Šapić i ministar Lončar ćute
Vučićev režim ima dva tipa batinaša – one sa krimi-biografijama i one kojima je partija jedina biografija. Šta drugo da rade osim onog što im se kaže? Ali, to bi isto radili i za drugog gazdu, bez problema
Devojke i momci – žrtve krvave nedelje – konačno su privukli pažnju Evrope. A u zemlji, dobar deo naprednjačkog biračkog tela više se ne pita da li će biti penzija i plata ako Vučić ode s vlasti, već hoće li ih primati ako ostane
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.