Mediji u vlasništvu penzionisanog oficira Slavka Stijakovića dobili su 493.000 evra za tekstove sa sagovornicima koji su izmišljeni, a u kojima su plagirane izjave, rečenice, pa i čitavi delovi tekstova

Mreža od 24 internet portala u vlasništvu penzionisanog oficira Slavka Stijakovića dobila je od 2021. godine bezmalo pola miliona evra na konkursima za finansiranje medija i pored toga što su ti portali u tekstovima, objavljenim u okviru projekata za koji su primili novac iz budžeta, imali nepostojeće sagovornike i sadržaj koji je plagiran.

Analiza BIRN-a pokazuje da su Stijakovićevi mediji dobili novac iz budžeta za tekstove sa sagovornicima koji su izmišljeni, a u kojima su plagirane izjave, rečenice, pa i čitavi delovi tekstova, koji su već objavljeni na drugim internet sajtovima.

Osim toga, potpuno isti tekstovi ili njihove varijacije objavljivani su na različitim portalima i tako više puta plaćani sa različitih projekata, piše BIRN.

Samo ove godine 200.000 evra

Stijakovićevi mediji privlačili su pažnju javnosti, a u maju ove godine portal Cenzolovka objavio je da su njegovi portali samo ove godine dobili na konkursima oko 200.000 evra.

Ove godine Ministarstvo informisanja i telekomunikacija dodelilo je medijima u vlasništvu Stijaković medijima novac ne samo za izveštavanje, već i za to da novinarstvu podučavaju druge.

Tako je portal Peto tri 1941 dobio je milion dinara za organizovanje dvodnevnog stručnog skupa „Metodologija unapređenja novinarstva na portalima i rad u onlajn medijima“.

Foto: Printskrin/ICTY Slavko Stijaković

Stijaković u medijima od 2012. godine

Stijaković je u medijski biznis ušao 2012. godine tako što je postao vlasnik 87 odsto preduzeća Radio Srem iz Ruma, a zatim je 2015. godine postao vlasnik preduzeća koje je osnivač Radija Fruška gora, da bi iste godine preke te firme registrovao preduzeće Televizija Fruška gora. Radio Srem Ruma danas je u vlasništvu Aleksandra Vinčića, većinski vlasnik radija i televizije Fruška gora je Aleksandar Milutinović, a Stijaković je manjinski partner.

Milutinović je istovremeno većinski vlasnik lokalne televizije TV Apatin i direktor televizije SOS kanal plus, čiji vlasnik je Radoica Milosavljević, biznismen iz Kruševca.

Milosavljević je vlasnik još niza lokalnih televizija u Srbiji. Prema podacima iz BIRN-ove baze o javnim konkursima, mediji u vlasništvu Milosavljevića su od 2019. do 2024. na državnim i konkursima lokalnih samouprava su dobile više od 5,5 miliona evra.

Stijakovićeva mreža portala

Mrežu portala Stijaković je počeo da gradi 2019, kad je osnovano preduzeće Turistička televizija, a sledeće godine i njene prve ćerke firme kao osnivači medija.

U decembru 2020. registrovani su mediji Vojvoda 1914, Braničevski kas i Peto tri 1941, a u januaru 2021.Vidik sa Cera.

Pored toga, Stijaković je suvlasnik još jednog portala i po dva lokalna radija i televizije u Vojvodini.

Iako praktično tek registrovani, Stijakovićevi portali su već od 2021. godine počeli da dobijaju novac na konkursima tadašnjeg Ministarstva kulture u informisanja, kasnije Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

U narednim godinama, rastao je broj medija u okviru ove grupacije, ali i suma novca koju su dobijali na konkursima resornog ministarstva, resornog pokrajinskog sekretarijata i lokalnih samouprava.

Zaključno sa julom 2025. godine, ovi mediji, preciznije – preduzeća koji su njihovi osnivači, na 161 konkursu su dobili ukupno oko 58 miliona dinara, odnosno oko 493.000 evra.