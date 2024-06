Roditelji ovo neće trpeti, donosioci odluka više se i ne pretvaraju da im je stalo do dece – kažu u portalu Bebac čiju je peticiju za vraćanje dečjeg televizijskog programa potpisalo više od 13.000 ljudi. Odlukom REM-a više nije važno da televizija ima više od 20 odsto kvalitetnog programa

Za samo nekoliko dana, više od 13.000 ljudi potpisalo je peticiju portala Bebac za vraćanje dečjeg TV programa.

Peticija je organizovana povodom odluke Regulatornog tela za elektronske medije (REM) iz polovine maja da iz Pravilnika za dodelu nacionalne frekvencije izostavi smernicu prema kojoj je bilo važno da televizija ima više od 20 odsto kvalitetnog programa.

Kako je tada naveo ovaj portal, portala, ta odluka predstavlja ozbiljan korak unazad, jer sada „mališani na nacionalnim frekvencijama“, neće moći da gledaju dečije emisije, dokumentarce i crtaće.

„Roditelji ovo neće trpeti. Donosioci odluka više se i ne pretvaraju da im je stalo do dece. Način na koji će se dodeliti javna frekvencija samo je nastavak nemara za javna dobra koja možemo videti svakog dana u našoj zemlji. Sada je to već manir na koji izleda treba da navikenemo. To je nova normalnost koju izgleda roditelji treba i moraju da prihvate“, naveo je portal Bebac.

Urednica portala Bebac Jelena Nikolić Čirić ističe da je ovaj odziv dokaz da su „roditelji shvatili koji je značaj ovoga. Kvalitetan dečji program na televizijama znači ispunjeno porodično vreme. Između ostalog, kultura rađa kulturu, a nasilje rađa nasilje. Tako da smatramo da naša deca i naše društvo zaslužuju kvalitetan dečji program na televizijama“

Dodaje da je vrlo teško obavezati televizije da emituju dečji ili bilo koji drugi program.

„I u samom pravilniku REM-a, pre nego što je promenjen, to nije bila obaveza, već jedan od kriterijuma prema kome će se nacionalna frekvencija dodeljivati. Izbacivanjem tog dela iz pravilnika svakako je dat jasan znak da kvalitet uopšte nije bitan. Dečiji program nije bitan. Nije bitno da li će postojati i naučni ili kulturni program i to je zaista veliki problem. Jer mi umesto da definišemo i da obavezujemo televizije na bar minimum kriterijuma kada je kvalitet u pitanju, mi čak i ono što nije bilo obavezno izbacujemo, a to je skandalozno“, ocenila je ona.

„Mi moramo da pokušamo da promenimo ovo društvo. Peticija je način da skupimo određene ljude koji slično razmišljaju i da pokušamo da fokus javnosti okrenemo na ono što je važno. Mi moramo govoriti o važnim temama i svakako ćemo našu peticiju sa svim potpisnicima poslati državnim organima, skupštinskim odborima za kulturu i informisanje, odborima za prava deteta, zdravlje i porodicu kako bismo načinili da se nešto promeni. Nešto mora da se promeni.“, zaključila je ona.