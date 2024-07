Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas, prilikom obilaska GAK „Narodni front“, da su delovi sistema za klimatizaciju koji nisu radili i nisu mogli da se poprave – zamenjeni.

On je istakao da je problem rešen i istakao da ni u jednom momentu nije bilo ugroženo zdravlje i bezbednost žena i beba.

Ranije danas, premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je da će kompletan sistem klimatizacije u Ginekološko-akušerskoj klinici „Narodni front“ u Beogradu biti uspostavljen 20. jula u 16 sati i dodao da u tom procesu „niko nije kršio zakon“.

„Želim da građani znaju da rad porodilišta nije bio ugrožen, da je ono radilo punim kapacitetom, i svakog dana je bilo 30 porođaja“, naveo je Vučević u objavi na Instagramu.

On je naveo da je Vlada Srbije razumela svoj zadatak, i da je za dva dana završena kompletna sanacija sistema.

„Lončar je vrlo agilan čovek“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 19. jula da je tražio da se problem klima u porodilištu u Narodnom frontu reši za tri dana.

„Kažu, pa moraju naše majke i deca da imaju klima uređaj. Ja kažem, ok, rešite to u roku tri dana. Meni (ministar) Zlatibor (Lončar) kaže, koji je stvarno agilan i vredan čovek, pa ne može, to će trajati tri, četiri, pet meseci, procedure. E, ne interesuje me zašto, u roku od tri dana“, rekao je Vučić.

Dodao da će on biti taj koji će nekad, „ako treba“, da odgovara zbog toga što su klime došle za tri dana umesto za pet meseci.

„Sad kažu, kršite procedure, pravila javnih nabavki. Znači, meni je važno da to ljudi čuju. Da samo svi znamo da nije njima do dece i do majki. Meni jeste. I spreman sam da snosim i odgovornost za to. Šta će im klime za četiri meseca, u oktobru. Sad su im potrebni klima uređaji“, rekao je Vučić.

Bebe, trudnice i zdravstveno osoblje u „rerni“

Odgovor Vlade Srbije i sanacija sistema klimatizacije u porodilištu usledili su tek nakon što su u javnosti počele da se pojavljuju veoma zabrinjavajuće informacije o stanju u porodilištima, kada je u pitanju rad uređaja za rashlađivanje tokom tropskih vrućina.

Tokom ekstremnih vrućina uslovi u pojedinim porodilištima širom Srbije postali su nehumani, portal Bebac izvestio je da klima uređaji u mnogim poridilištima uopšte ne postoje ili su pokvareni i, neservisirani.

Zbog toga su se pojedina porodilišta tokom tropskog talasa pretvorila „rerne“ u kojima borave porodilje, novorođenčad i medicinsko osoblje.

Portal Bebac istakao je da takva situacija nije samo nehumana, već i potencijalno opasna po zdravlje najosetljivijih članova našeg društva.

