Doktor iz Sremenske Mitrovica uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati

Doktor M.M, koji je optužen za akušersko nasilje u Sremskoj Mitrovici, uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva.

Policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila je M. M. (1979), lekara Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv zdravlja ljudi.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, M. M. biće određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu, dodaje se u saopštenju.

Njega je porodilja Marica Mihajlović iz Sremske Mitrovice optužila za akušersko nasilje nakon kojeg je njena beba preminula.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje 48 sati.

Marica Mihajlović iz Šida je 12. januara primljena u porodilište i zbog komplikacija, trebalo je da se porodi carskim rezom. Prema njenim navodima, lekar koji je trebalo da je porodi, odbijao je to i insistirao na prirodnom porođaju. Skakao joj je po stomaku jer se beba nije spuštala, šamarao je i vređao, jer je Romkinja. Maričina ćerka zaglavila se u porođajnom kanalu, ukakila se, bila je sposobna za udah, ali ne i za izdah i preminula je.

Nekoliko desetina građanki odazvalo se danas pozivu organizacije Ženska solidarnost na skup protiv akušerskog nasilja ispred Ministarstva zdravlja. Skup je motivisan najnovijim slučajem akušerskog nasilja u Sremskoj Mitrovici, kada je porodilja iz Šida izgubila bebu.

Ana Ninković iz „Ženske solidarnosti“ rekla je za „Vreme“ da je neophodno izvrštiti pritisak na institucije kroz medije, proteste i da je ključno Ministarstvo zdrvalja zato što je očigledno da samo deljenje iskustava, privatne tužbe i individualni načini borbe nisu dovoljni.

„Okupljamo se ispred Ministarstva zdravlja i pošto sve organizujemo za manje od 24 sata, nezvanična informacija je da ukoliko žene koje su imale to iskustvo budu želele da ga podele, mi ćemo im dati prostora za to“, navodi Ninković i dodaje da će uz to podeliti i zahteve institucijama, ne samo u vezi sa jučerašnjim slučajem, već generalno u vezi sa problemom akušerskog nasilja.

Kako je u komentaru „Porođaj u klanici: Naš bol, vaš sram“ napisala Jovana Gligorijević, „prema svemu što do sada znamo iz svedočenja porodilja u Srbiji, žene u porodilištima dobijaju šamare, dreku, lomljenje rebara, sečenje ili ušivanje bez anestezije, medicinsko osoblje ih ne sluša i ne veruje im. Žene umiru na porođaju ili neposredno posle njega, spontane pobačaje imaju u toaletu, iako su u bolnici, rađaju decu koja umiru po rođenju… To su iskustva porodilja u Srbiji i neko bi rekao da su incidenti ove vrste mogući svuda. Ali previše je ovakvih incidenata za koje smo čuli da bismo olako konstatovali da se, eto, to ponekad prosto dešava.“