Udruženje žena „Osnažene“ do sada je razotkrilo veliki broj Telegram grupa u kojima su se uglavnom delile fotografije obnaženih žena bez njihovog pristanka, i one su sada ugašene, mada učesnici nisu pronađeni niti procesuirani, a sada je razotkrilo još jednu, ovaj grupu u kojoj su se delile fotografije i snimci maloletnih osoba, i to je prva grupa čiji sadržaji koji naslućuju da je reč o pedofiliji.

Problem predstavlja to što je do administratora takvih grupa veoma teško doći jer Telegram čuva njihov indentitet kao i to što vlasti ne raguju kada ženske organizacije ukažu na taj problem.

Staša Ivković iz organizacije „Osnažene“ kaže da su joj devojke koje su bile žrtve tih Telegram grupa slale poruke, pa su „Osnažene“ odlučile da pronađu ove grupe i saznaju šta se sve u njima deli, piše Danas.

Hapšenje Pavela Durova olakšalo posao

„Korisnici koji traže eksplicitne snimke maloletnih osoba uglavnom to rade tako što pošalju ‘-18’ ili ‘Mlađe klinke?’, s tim da se nakon toga ili u nekoj određenoj grupi pošalje dečija pornografija ili se konverzacija nastavlja privatno, s obzirom da znaju da za maloletna lica mogu snositi krivičnu odgovornost“, priča Ivković.

Ona ističe da im je posao znatno olakšalo hapšenje Pavela Durova, osnivača aplikacije Telegram.

„Uspele smo da sa našom podrškom ugasimo preko 20 telegram grupa u kojima se gorenavedeni sadržaj delio, tako što smo slali svi zajedno mejlove na abuse@telegram.org i tražili hitnu reakciju“, kaže Ivković.

Što se tiče grupe „Balkan porn“ od 60.000 članova, koju je organizacija „Osnažene“ takođe uspela da ugasi, kako kaže Ivković, najviše su pratile aktivnosti admina, vlasnika i vlasnica te grupe.

„Objavili smo snimak u kome se jasno vidi da je vlasnica grupe iskoristila fotografiju maloletne devojčice, postavljajući je na sajt gde se umesto nje dopisivala sa pedofilima koji su se javljali. Sve je to uradila, kako se i čuje u snimku ekrana, iz osvete prema ocu devojčice. Ostatak, kao i pretnje nama ćemo objaviti u bliskoj budućnosti“, navodi Ivković.

Bez reakcije nadležnih

Ona napominje da sve dokaze do kojih dođe njena organizacija šalju nadležnim institucija, ali, kako kaže, reakcije ne dobijaju.

„Ovo nam je važno da istaknemo jer često bivamo komentarisane kao neko ko ne veruje u institucionalni dijalog. Doduše, ne verujemo, ali pokušavamo da dobijemo bilo kakvu reakciju, pa joj se tako i nadamo jer je vreme da i mi žene budemo prioritet ove zemlje“, kaže Ivković.

Pravnica Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra navodi da još nije bilo nikavog saopštenja Tužilaštva za visoko-tehnološki kriminal povodom Telegram grupa u kojima se deli eksplicitan sadržaj bez saglasnosti onih koji su na fotografijama ili snimcima.

„Mi faktički ne znamo kako postupa naše Tužilaštvo za visoko-tehnološki kriminal i ako oni smatraju da to nije u njihovoj nadležnosti da li se to onda prosleđuje drugim tužilaštvima. Tamo gde ima maloletne dece trebalo bi da se procesuira, samo je pitanje da li će uspeti da otkriju ko su učinioci“, priča Macanović.

Ljudi na Telegramu mogu da budu potpuno anonimni

Dodaje da je problem sa Telegramom i njegovim vlasnikom Durovim to što je on odbijao da državama dostavi podatke.

„Zato se takve stvari i rade na Telegramu jer ljudi mogu da budu potpuno anonimni, mogu da ulaze u te grupe a da ne moraju da ostave ni svoj broj telefona. Samo Telegram zna ko su te osobe i kako doći do njih“, objašnjava Macanović.

Naglašava da ako Telegram ne želi da sarađuje sa vlastima po pitanju ovih grupa onda je zaista teško doći do ljudi koji stoje iza njih.

„Hapšenje vlasnika Pavela Durova je pokazalo da nema samo Srbija problem sa Telegramom i dostavljanjem podataka već i druge države. Durova je Francuska uhapsila upravo zbog odbijanja saradnje sa vlastima po pitanju raznih teških krivičnih dela“, navodi Macanović.

Izvor: Danas