Vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Spasojević izjavio je da se neki od zahteva opozicije mogu ispuniti preko noći, dok je za druge potrebno više vremena, a da će Srpska napredna stranka odluke donositi u zavisnosti od „unutrašnjih i spoljnih pritisaka“.

Spasojević je rekao da niko ne zna koliko je realno da zahtevi koalicije „Srbija protiv nasilja“ budu ispunjeni, ali da je opozicija uspela, pomalo neočekivano, da privuče znatnu pažnju međunarodne zajednice i to im je dalo samopozdanje da podižu zahteve i pokušaju da izvuku maksimum.

„Drugi mehanizam je domaći pritisak građana na ulici. Njega trenutno nema ali i to bi moglo da se aktivira ukoliko bude trebalo i u toj međuigri bi naprednjaci odlučivali šta i koliko moraju da daju. Zahtevi su formulisani tako da istovremeno pokušavaju da raspakuju najvažnije probleme, kao što je preseljenje birača, jer ako to ne bude sprečeno moći će da se dešava na svim narednim izborima. To je sada od ključnog značaja, dok su ostali zahtevi pokušaj da se Srbija vrati u normalu i bude demokratsko društvo. Nisam siguran da bi svedeniji zahtevi bili garant uspeha“, rekao je Spasojević.

On je dodao da je važno da opozicija pažljivo balansira između zahteva i pretnji bojkotom, kako se ne bi desilo da mora da izađe na izbore pod sličnim uslovima kakve je imala, a onda da objašnjava zašto je to uradila.

Na pitanje da li je zakazivanje izbora za 2. jun dalo znak da se neke preporuke ODIHR-a ipak mogu ispuniti, Spasojević odgovara da to takozvano odlaganje izbora za jun jeste dalo signal opoziciji da postoji prostor za pritisak ili pokazalo izvesnu slabost vlasti.

„Sa druge strane neke od zahteva je moguće ispuniti preko noći, a za neke kao što je temeljna revizija biračkog spiska treba i godinu dana, pa to odlaganje ne bih striktno gledao kao popuštanje. Sada je jedna od opcija da se sedne za okrugli sto sa međunrodnom zajednicom kao posrednikom ili da se nađe neko međurešenje i tu mi je zanimljivo spominjanje makedonskog rešenja“, rekao je Spasojević i podsetio da je u Severnoj Makedoniji usvojeno rešenje ojačalo poziciju opozicije.

Poslanici Srbije protiv nasilja danas su od vlasti tražili poseban zakon koji podrazumeva komisiju za kontrolu izbora, sređen birački spisak, ravnopravnost u medijima, smenu REM-a i rukovodstva RTS-a i poseban zakon sa privremenim važenjem koji bi uvažio peporuke ODIHR-a.