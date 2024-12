Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je on nije Asad i da neće nigde bežati. Izjavio je to u jeku studentkih protesta, dok su blokirana 33 fakulteta u zemlji, a podršku studentima najavljuju i poljoprivrednici i prosvetni radnici

„Iako mislite da sam Asad, pa da ću da bežim negde – NISAM“, objavo je Aleksandar Vučić u ponedeljak kasno uveče na svom Instagram nalogu.

„Živ sam, ceo život živim ovde u Srbiji, zahvalan svojoj Srbiji, ostaću ovde, ovde mi je mesto, gde ću i da završim. Boriću se za Srbiju i služiću samo mom, srpskom narodu i svim drugim građanima Srbije, nikada strancima, nikada onima koji hoće da poraze, unize i unište Srbiju“, napisao je predsednik Srbije, pa po milioniti put “upozorio” da je Srbija pritisnuta sa različitih strana i da svim mogućim “hibridnim sredstvima” pokušavaju da je sruše.

„Onima koji misle da će da sruše Srbiju želim samo da kažem, da kad god misle da može da se sakrije koliko mrze ovu zemlju, otkrićemo vam sve detalje koliko je novca plaćeno u danima i nedeljama koji su pred nama. U detalje, koliko je novca u prethodnih četiri godine plaćeno za rušenje Srbije. Koliko je plaćeno da Srbija ne bude slobodna i nezavisna, da ne donosi sama svoje odluke, da ne bira sama svoju budućnost, već da mora da sluša i služi nekme drugom“, ponovio je Vučić.

Ova izjava stigla je u jeku studentkih protesta, dok su blokirana 33 fakulteta u zemlji, a podršku studentima najavljuju i poljoprivrednici i prosvetni radnici.

Kojim putem je Srbija krenula?

Analitičar Srećko Đukić kaže za Vreme da je pitanje zašto uopšte Vučića muči Asad.

„U čemu nalazi sličnost da bi ga spominjao? Da li ga muče izbori ili ga muči možda put kojim je, čini se, nepovratno krenula Srbija? Put netolerancije i ignorisanja svakog građanskog glasa i pretvaranja Srbije u istinsku diktaturu”, kaže Đukić.

Vučić se u svojoj izjavi ovog puta nije osvrtao na zahteve studenata, niti ih je direktno pomenuo, držeći se oprobanog metoda prećutkivanja. Po istom principu ni RTS u Dnevniku 2, udarnoj informatiovnoj emisiji, u ponedeljak uveče niti jednom jedinom rečju nije pomenuo da su studenti zauzeli neke fakultete (zapravo polovinu njih) i da blokiraju njihov rad, baš kao ni u Nacionalnom dnevniku na TV Pink.

Dok nezadovoljstvo studenata raste, vlast odbija da razmatra njihove zahteve.

Šta kaže predsednik o studentima

Do sada, Vučić je studente pomenuo dva puta. Prošle srede, 4. decembra, kada je izjavio da se opozicija „bukvalno samoubija“ svakodnevnom organizacijom protesta i blokada, te odbacio ocene da iz straha od mladih ne komentariše blokade rada pojedinih fakulteta u Srbiji koje su organizovale neformalne grupe studenata.

„Šta da komentarišem, to da treba da gonimo one koje oni hoće, a da ne gonimo one koje oni neće? Pa nije to njihov posao, to je posao Tužilaštva. To je trebalo da nauče ne na prvoj godini Pravnog fakulteta, nego u srednjoj školi. Njih trojica uđu u Rektorat i kažu ‘blokada’. Ovamo sede njih četvorica, u Nišu došao funkcioner stranke Miroslava Aleksića i sede njih devetoro. Rekao sam vam precizne brojeve“, dodao je Vučić.

Potom je prvi naprednjak Srbije 5. decembra iz Švajcarske prozvao „devojke i momke koji se tuku oko para” za njegovo rušenje, „to što im daju malo spolja, a malo iznutra” i poručio im: „Nemojte deco da se tučete oko toga“.

Od te izjave broj blokiranih fakulteta je drastično porastao.