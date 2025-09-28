Javno preduzeće Putevi Beograda zaključilo je okvirni sporazum sa kompanijom GP Invest Gradnja doo Beograd, koja je izabrana za izvođača radova na javnom tenderu za popravku postojećih i izradi novih javnih saobraćajnih površina izrađenih od sitne kamene kocke, granitnih ploča, kaldrme i sličnih materijala.

Procenjena vrednost javne nabavke bila je 500 miliona dinara bez PDV-a, dok ukupna vrednost zaključenog okvirnog sporazuma sa uračunatim porezom na dodatu vrednost iznosi 600 miliona dinara, odnosno oko pet miliona evra.

Radovi o kojima je reč tiču se održavanja završnih obrada kolovoza i trotoara u ulicama i pešačkim zonama urađenim od kamena. Nisu navedene lokacije na kojima će biti izvedeni radovi.

Jedna ponuda

Na javni poziv pristigla je samo jedna ponuda, i to od kompanije GP Invest Gradnja, koja je ujedno i izabrana kao najpovoljniji ponuđač. Na osnovu pristigle ponude, doneta je odluka o zaključenju okvirnog sporazuma sa ovim preduzećem u trajanju od dve godine.

Kompanija GP Invest Gradnja u avgustu prošle godine sklopila isti ovakav ugovor sa Putevima Beograd, ali je razlika u tome što je na tenderu izabrana sa ćerkom firmom Invest inženjering-gradnja.

Sav novac iz ovog ugovora je potrošen za godinu, umesto za dve godine.

Kompanija GP Invest Gradnja bila je jedna od šest kompanija koja je krajem 2023. godine bila zadužena za posao rekonstrukcije Trga Nikole Pašića u Beogradu u vrednosti od oko 6,5 miliona evra.

Izvor: Danas