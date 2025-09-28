Protesti širom zemlje

28.септембар 2025. I.M.

BLOG Brojni incidenti na skupovima i kontraskupovima širom Srbije

U Srbiji su na više lokacija održani skupovi „Građani protiv blokada", na koje pozvao Centar za društvenu stabilnost iz Novog Sada. Istovremeno, u Beogradu, Novom Sadu, Bogatiću, Čačku, Valjevu, Nišu održani su kontraskupovi

Šatori ispred Skupštine

Studenti koji žele da uče

28.септембар 2025. K. S.

Ćacilend se širi: Šatori i u Takovskoj ulici

Pristalice SNS-a danas će u blokadama koje organizuju protiv blokada posetiti i zgradu RTS-a, a beli šatori postavljeni su u Takovskoj ulici u blizini zgrade medijskog servisa