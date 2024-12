Privatno obezbeđenje u crnom, neki od njih sa kapuljačama na glavama i medicinskim maskama na licima bez ikakvih obeležja, napali su predstavnike Inicijative „Most ostaje“ na ulazu u Skupštinu Beograda.

To je samo još jedna pokazna vežba kako će se „Beogradska služba bezbednosti”, koja bi trebalo da bude osnovana odlukom odbornika Skupštine grada, ponašati prema građanima, rekao za „Vreme“ aktivista Inicijative „Most ostaje“ Đorđe Miketić.

On je ocenio da će Beogradska služba bezbednosti biti “parapolicijska partijske formacija” i istakao da je najava njenog osnivanja, o čemu bi odbornici Skupštine Beograda trebalo da odlučuju na sednici u sredu, jedan od razloga zbog kojih su aktivisti Inicijative „Most ostaje“ pokušali da uđu u Skupštinu grada i postave pitanja odbornicima o tome koliko je legalno osnivanje takve formacija.

„Najstrašnije je što će svi oni batinaši, među kojima su i odbornici, predsednici opština i gradski sekretari sa svojom batinaškom ekipom, na današnoj sednici Skupštine grada formirati Beogradsku službu bezbednosti i faktički legalizovati parapolicijske partijske batinaše, što smo mi došli da sprečimo. Nedopustivo je da se, poput Nemačke tridesetih godina prošlog veka, stvara stranačka policija koja nije po zakonu“, rekao je Miketić.

Foto: D. L. Protest ispred Skupštine Beograda

„Da prestane ludilo razaranja grada“

On je objasnio da su aktiviste na ulazu u Skupštinu grada, koji traže i „prekid usvajanja koruptivnog gradskog budžeta, jer je Beograd pred bankrotom“, zaustavili članovi privatnog obezbeđenja.

Dodao je da su aktivisti došli i da postave pitanja gradonačelniku Beograda Aleksandru Šapiću u vezi sa njegovim „ludilom razaranja grada, privatizacijom apoteka i GSP-a, sumanitih kružnih tokova i isisavanja novca bez ikakvog plana i savetovanja sa strukom“.

„Dočekalo nas je privatno obezbeđenje, delom sa maskama na licima. Neki su imali oznake privatnog obezbeđenja, ali i oni koji su imali oznake imali su samo natpis Security, legitimacije im nismo videli. Od maskiranih smo tražili da skinu maske i kape, ali oni to nisu hteli, pa smo im onda mi to malo fizički skidali, i verovatno ćemo ih posle prepoznavati, kao i uvek do sada. Jedno vreme smo se gurali sa njima, a onda je došla policija“, rekao je Miketić.

On je napomenuo da je „parapolicijska partijska formacija“ koja bi trebalo da bude osnovana odlukom odbornika Skupštine grada na blokadama ispred Fakulteta dramskih umetnosti i Beograda na vodi već pokazala kakav joj je modus operandi.

„Stranačka SNS policija crnokapuljaša ima jedan jedini cilj – zastrašivanje i napad na građane koji se bune“, zaključio je Miketić.

Foto: D. L. Kape pripadnika privatnog obezbeđenja

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je sednici Skupštine Beograda da „izmišljotine o uvođenju parapolicijskih snaga u Beogradu plasiraju lažovi i hohštapleri“.

Istakao je da je, zapravo, reč o unapređenju sigurnosti i bezbednosti.

Šapić se osvrnuo i na konstataciju medija da se ispred Skupštine grada nalazi privatno obezbeđenje, „koje nosi crne jakne i ima natpis obezbeđenje“ .

„Čim na moje mesto dođu oni koji su po njihovoj volji, neka naruče jakne duginih boja i neka umesto ‘obezbeđenje’ na njima napišu ‘deca cveća“’, poručio je Šapić.

Šta je Šapićeva „ideja“?

Šapić je 18. decembra najavio da će biti osnovana „Beogradska služba bezbednosti“, čiji pripadnici će kao jedan od glavnih zadataka imati da danju patroliraju oko škola i vrtića a noću ulicama stambenih naselja.

Šapić je rekao da je ideja osnivanja te službe „da se rastereti rad beogradske policije“.

Naveo je da je plan da se u dvorišta svih vrtića i škola u Beogradu uvede „najsavremeniji softver“ za detektovanje oružja i tvrdih predmeta.

Te kamere će, tvrdi Šapić, biti povezane sa komunalno-bezbednosnim stanicama koje će biti raspoređene u svim opštinama glavnog grada.

Nije pojasnio ko će isporučiti taj softver i koliko će biti usklađen s propisima o zaštiti podataka.