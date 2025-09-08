Reakcije iz Brisela

08.septembar 2025. K. S.

Marta Kos o Vučićevim izjavama: „U Beogradu imamo problem“

„Kad se članovi Evropskog parlamenta nazivaju ološem, to otkriva upitno razumevanje demokratije. Izjave predsednika Vučića i predsednice Skupštine Brnabić protiv EU takođe neće popraviti reputaciju Srbije u Evropi“, izjavila je Marta Kos

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić

Beograd

08.septembar 2025. M.S.

Državna revizorska institucija traži Šapićevo razrešenje

Nakon što je u poslerevizornom izveštaju Državna revizorska institucija (DRI) ocenila da je Grad Beograd teško kršio obavezu dobrog poslovanja, uputili su zahtev Skupštini grada Beograda za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. O ovome DRI je obavestila i Narodnu skupštinu Republike Srbije