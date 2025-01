Skup Srpske napredne stranke (SNS) najavljen za petak (24. januar) u Jagodini je je definitvno kontramiting i oni se čak i ne trude da sakriju da primenjuju stare Miloševićeve metode, izjavio je „Vremenu“ Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.

On je ukazao da SNS i njeni aktivisti na društvenim mrežama objavljuju da u petak „većinska Srbija izlazi na ulice“.

„Očigledno se radi o kontramitingu, o primeni starih metoda u novo vreme, što mislim da je dosta glupo, ne znam koju drugu reč da upotrebim. Verujem da su iscrpili gotovo sve metode kojima bi mogli da suzbiju nezadovoljstvo u Srbiji“, rekao je Popović.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će 24. januara biti održan skup njegovih pristalica u Jagodini kojim će početi kampanju razgovora i predstavljanja ljudi koji će činiti osnovu novog pokreta „koji će preuzeti odgovornost za budućnost Srbije“.

On je istakao da se nada da će osnivanje tog pokreta naići na veliki odjek i naglasio da pokret mora da definiše ciljeve posle 2027. godine – „za pristojnu i modernu Srbiju“. Vučić je naveo i da će od 15. marta biti moguće učlanjivanje u pokret.

Cilj je zadržati „tvrdo jezgro“

Dragan Popović je istakao da je SNS skoro iscrpeo i metode kojima bi zadržao svoje „tvrdo jezgro“.

„To je njima osnovni cilj i zbog toga pojačavaju i radikalizuju nasilje. Čini mi se da, pre svega, po svaku cenu pokušavaju da zadrže svoje tvrdo jezgro kao bazu, da što manje ljudi otpadne iz njihovih redova. Sada je to cilj i zato se obraćaju samo svojim glasačima, a sve druge su praktično zanemarili“, ocenio je Popović.

Istakao je da mu nije jasno zbog čega se toliko ide u radikalizaciju, jer ne vidi šta bi iz ugla interesa SNS mogao da bude rezultat te radikalizacije.

„Stvar je definitivno veoma opasna – da vi huškate ljude jedne na druge. Taj kontramiting će biti samo šlag na torti, ali to što šalju svoje funkcionere i mladiće da napadaju studente, što pišu uvredljive poruke i grafite – to je sve podsticanje nasilja. Oni verovatno misle da je situacija bolja za njih što je društvo nasilnije, ali mislim da su se tu preračunali. Ako izazovete toliki stepen nasilja u društvu to niko ne može da kontroliše“, rekao je Popović.

„Batina ima dva kraja“

On je podsetio na narodnu izreku da „batina ima dva kraja“.

„Vi ne znate kako će se završiti kada podstičete, izazivate i praktično svuda po ulicama prosipate toliko nasilje“, rekao je Popović.

Do sada je u javnosti kružila informacija da se o rejtingu Aleksandra Vučića i kampanjama koje su taj rejting održavale starali famozni marketinški magovi iz Izraela, pa smo Popovića pitali kako tumači što se kao kontrasimbol građanske pobune, crvene krvave šake, pojavio – crveni srednji prst, i da li je moralo da bude tako vulgarno.

„S obzirom da svi govore da su ti izraelski stručnjaci veoma skupi, što bi trebalo da znači i da su dobri, čini mi se da je ovo sad posledica domaće pameti. Tolika radikalizacija čak ni iz ugla naprednjaka ne može da donese rezultate. Upravo je taj srednji prst jedna od tih stvari. Do sada su imali parolu ‘Mi smo pristojna, a opozicija je nasilna i tuče babe’, a onda nastupite sa srednjim prstom. Kakva pristojna Srbija i srednji prst? Čini se da taj njihov monolit počinje da puca i u tom smislu, da gube sposobnost da formulišu jasne i efektne marketinške poruke“, zaključio je Popović.