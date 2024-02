Aviokompanija „Er Srbija“ je saopštila da je obavestila kompaniju „Maraton erlajnz“ čij je usluge koristila i sa čijim avionom se dogodio incident na aerodromu „Nikola Tesla“, da sa njima prekida saradnju, prenosi Euronews Srbija.

Saopštili su da se bez obzira na rezultate istrage raskida saradnja sa kompanijom „Maraton erlajnz“ već od sutra, 21. februara 2024. godine. Nijedan let „Er Srbije“ više neće biti obavljen letelicama te grčke kompanije.

„Letovi koje je trebalo da obavi ‘Maraton erlajnz’ biće raspoređeni na druge avione u floti, da bi se održao kontinuitet saobraćaja“, istaknuto je.

Kako se ističe, svi putnici, u skladu sa regulativom, imaju pravo na standardnu odštetu, kao i na nadoknadu ostalih troškova nastalih usled odlaganja leta za jedan dan. Svoja prava putnici mogu da ostvare putem posebnog formulara koji je dostupan na sajtu Er Srbije i predmetni zahtevi će biti prioritetno rešeni.

„Pored toga, imajući u vidu navedene okolnosti, kompanija je odlučila da svim putnicima ujedno u potpunosti refundira novac od kupljenih karata za taj let. Ta odluka odnosi se i na 91 putnika od inicijalnih 106, koji su za Diseldorf iz Beograda otputovali jučerašnjim (19. februar) odloženim letom“, dodaje se.

Er Srbija zaključuje da se do sada nije oglašavala niti će se oglašavati u vezi sa detaljima o letu JU324 od 18. februara, sve dok je istraga u toku.

Istraga u toku

Istragu o avionu “Er Srbije”, koji je u nedelju predveče sa dobrano oštećenim trupom i bez zakrilaca, ipak bezbedno sleteo na aerodrom „Nikola Tesla”, vodi Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju.

Kako RTS nezvanično saznaje, oni ovaj slučaj za sada tretiraju kao „ozbiljnu nezgodu“. Centar navodi da još uvek kompletira uviđaj sa lica mesta i istražuje okolnosti pod kojima se prinudno sletanje dogodilo, te da će nakon toga videti da li će slučaj biti karakterisan kao „udes“ ili će se i dalje tretirati kao „ozbiljna nezgoda“.

Ističu da je avion brazilske proizvodnje kompanije “Embraer”, kao i da čekaju da dođu stručnjaci iz Brazila koji će pomoći u istrazi i analizi oštećenja aviona.

Pored Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju u istragu će biti uključene i međunarodne organizacije jer je “Er Srbija” avion iznajmila od grčke kompanije.

Petar Vojinović, urednik vazduhoplovnog portala Tango Six i čovek izvrsno upućen u letačke krugove Srbije, rekao je ranije za “Vreme” da je, prema „pouzdanim izvorima“, kontrola letenja uradila sve kako treba.

„Kontrola letenja je odobrila adekvatnu lokaciju na pisti za poletanje, ali je u poslednjem trenutku primetila da avion nije bio na toj lokaciji“, kaže Vojinović za „Vreme“.

Aerodrom: “Sarađujemo sa nadležnim organima”

Beogradski aerodrom “Nikola Tesla” potvrdio je za RTS da sarađuju sa nadležnim organima koji sprovode istragu, kao i da će svi detalji i uzroci incidenta biti poznati nakon istrage.

„Avio-saobraćaj na beogradskom aerodromu odvija se nesmetano, a sve nadležne službe rade na vrlo brzom uspostavljanju tehničkih uslova za funkcionisanje aerodroma i za sletanje i poletanje u uslovima guste magle”, ističu sa beogradskog aerodroma.

Vojinović je ranije za “Vreme” rekao da je pilot sve vreme govorio kontroli leta da ide na pistu za poletanje D6, da bi se avion pojavio na pisti D5.

“Sve je obeleženo vrlo jasno – to da se pomeša izlaz se praktično nikad ne dešava. Uslovi su bili dobri, sumrak, ali dobro osvetljeno. Dakle, to je neobjašnjivo“, kaže on.

„Kontrolor je to video i tri puta na razne načine upozorio pilota da je na kraćoj poziciji, tražio da proračunaju performanse za poletanje i ponudio da se vrate pistom unazad. Iz aviona su rekli da mogu da polete i ovako. U takvoj situaciji je kontrolor uradio sve što je do njega i odgovornost je potpuno na pilotu koji jedini zna koliko je avion težak i koliko mu snage motora, brzine i družine piste treba“, kaže ovaj stručnjak.

“Er Srbija”: Putnici su bili bezbedni

Za detaljnije informacije o slučaju sa aerodroma “Nikola Tesla” svi upućuju na nacionalnu avio-kompaniju „Er Srbiju”, koja se za sada oglasila jednim saopštenjem u kojem navode da je avion na letu „Er Srbije“ JU324 iz Beograda do Diseldorfa, koji je obavljala partnerska kompanija, vraćen u Beograd zbog tehničkih razloga.

„Er Srbija“ je navela i da „bezbednost putnika nije bila ugrožena ni u jednom trenutku“.

Sudeći po fotografijama oštećenog aviona ail i po tome kako je 106 putnika na tom letu doživelo nezgodu nije baš tako. Kako je za „Vreme“ u nedelju rekla jedna putnica iz oštećenog aviona, leteli su nisko kao u filmu “Nemoguća misija”.

„Odmah po poletanju je nešto puklo, avion se zatresao“, navela je naša sagovornica.

Krivična odgovornost

Kako nezvanično saznaje N1 Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije pokrenulo je predistražni postupak kako bi utvrdilo sve okolnosti u vezi sa prinudnim sletanjem aviona na letu JU324 iz Beograda za Diseldorf.

„Postoji nezavisno Vladino telo Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju i oni za manje od godinu dana moraju da naprave kompletan izveštaj. To ne sme da se koristi ni u krivičnom postupku, anonimna ostaju imena članova posade, i to služi proizvođačima aviona i celoj industriji da znaju šta moraju da poprave“, kaže Vojinović za „Vreme“.

Što se tiče krivične odgovornosti, dodaje, to jedino tužilac može da proceni.

„Ovo nije bio avion Er Srbije. Avion i posada su deo grčkog Maraton erlajnsa. Ta kompanija je odgovorna da disciplinski sankcioniše svoju posadu“, zaključuje Vojnović. „A Er Srbija će verovatno dodatno da prekontroliše njihove posade, što bi i inače trebalo da se radi po proceduri, tako što ih, recimo, proverava u simulatoru“.