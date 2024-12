Premijer Miloš Vučević izjavio je da je u ime Vlade Srbije i kao izaslanik predsednika Republike primio zastavu Ekspa i da će zastava u ponedeljak ili utorak biti odneta u Predsedništvo Srbije i predata predsedniku Republike, prenosi RTS.

„Ja ću danas u ime Vlade Srbije i kao izaslanik predsednika Republike primiti zastavu, a u ponedeljak ili utorak dogovor je da je predamo predsedniku Republike. Nastavljamo borbu za Srbiju“, rekao je Vučević za RTS.

On je ocenio da će specijalizovana izložba Ekspa koja će se 2027. godine održati u Beogradu biti prekretnica za Srbiju koja bi našu zemlju trebalo da vodi u još sigurnije i bolje tokove i da je ona istorijska šansa ove generacije. Dodaje da Ekspo može da rebrendira Srbiju, da je učini još atraktivnijom, vidljivijom i to će se svakako odraziti na životni standard naših građana.

„Kada pričamo o Ekspu, pričamo o celoj Srbiji. Ne pričamo samo o glavnom gradu ili jednoj lokaciji, gde će svakako biti najviše događaja, ali Vlada Srbije je zajedno sa predsednikom Republike napravila ceo paket ‘Skok u budućnost’ i kroz Ekspo 2027. pokriva gotovo sve okruge na teritoriji Srbije“, rekao je on.

EKSPO-lek za sve

Premijer je dodao da će svuda biti konkretnih investicija koje stvaraju bolje uslove za život, popravljaju kvalitet života i direktno utiču na rast bruto domaćeg proizvoda od koga nam zavisi isplata plata i penzije. Jer, ako ništa drugo, barem su tu investicije.

Davanje ogromnog medijskog prostora hvaljenju projekta EKSPO 2027, u momentu masovnih studentskih blokada, prebacivanja lopte odgovornosti za tragediju u Novom Sadu i zataškavanja krivice, metod je efikasan koliko i sakrivanje pukotina na zidu flasterima.

Premijer se na sav glas šepuri zastavom Ekspa, a u međuvremenu, predsednik države ponovo targetira studente i oštro se protivi glasinama da iz straha od mladih ne komentariše blokade rada pojedinih fakulteta u Srbiji koje su organizovale neformalne grupe studenata.

„Šta da komentarišem, to da treba da gonimo one koje oni hoće, a da ne gonimo one koje oni neće? Pa nije to njihov posao, to je posao Tužilaštva. To je trebalo da nauče ne na prvoj godini Pravnog fakulteta, nego u srednjoj školi. Njih trojica uđu u Rektorat i kažu ‘blokada’. Ovamo sede njih četvorica, u Nišu došao funkcioner stranke Miroslava Aleksića i sede njih devetoro. Rekao sam vam precizne brojeve“, dodao je Vučić.

Dok se studenti, aktivisti i opozicioni poslanici bune, vlast stvara sliku da ona ima pametnija posla: radi na milionskim projektima.

„Oni hoće građanski rat, mi hođemo rad, ovo nije traženje pravde za žrtve nesreće u Novom Sadu, ovo je oduzimanje institucija bez izbora, mi to nećemo dozvoliti”, istakla je nedavno predsednica Skupštine Ana Brnabić komentarišući tuču u Parlamentu.

„Kakva Srbija treba da bude iz ugla opozicije možete videti, počupane mikrofone, pobacane limenke, pobacane flaše, počupane lajsne, uništena zastava. Učinili smo sve da tako nešto sprečimo“, navele je Brnabić.

Od tada, pored parole „Srbija ne sme da stane”, vlast u javno mnjenje infiltrira novu: „Oni hoće rat, mi hoćemo rad”.

Pripremni radovi vredni 125 miliona

Ipak, koliko ovaj projekat, koje naprednjačka vlast koristi kao glavni argument da je situacija u zemlji nikada bolja, u stvari košta?

Kako je „Vreme” ranije pisalo, najveći deo novca za pripremne radove za „Ekspo 2027″odnosno više od 10,6 milijardi dinara usmereno je na pripremne radove i pobijanje šipova za sedam izložbenih hala, piše Forbes Srbija.

Na čak devet milijardi dinara procenjeno je izvođenje radova na „rasčišćavanju terena, skidanju humusa, obradu podtla“ i za izgradnju gradilišnog puta. Na još 1,6 milijardi dinara procenjeni su radovi „temeljenja na šipovima“ za sedam hala i objekat koji nosi naziv Zeleni totem.

Po vrednosti na drugom mestu su pripremni radovi za izgradnju parkinga 1, 2 i 3 čija je predračunska brojka 1,44 milijardi dinara bez poreza. Neimari imaju godinu dana da završe taj posao, a reč je o parkinzima koji će se nalaziti uz Nacionalni stadion.

Nešto manje od milijarde, ili tačnije 913 miliona dinara bez PDV-a, koštaće pripremni radovi za izgradnju gradilišnog platoa. U ovom postupku investitor je najpre bio odbijen za dozvolu, jer je pored pripremnih radova hteo da obuhvati i samu izgradnju pomenutog platoa kao i kampa za tehničko osoblje, ali to nije dozvoljeno.

Pripremni radovi za tzv. parking 4 koštaće 746,6 miliona dinara bez PDV-a. Ovaj parking takođe je deo kompleksa Nacionalnog stadiona. Investitor je 20. maja dobio potvrdu za prijavu radova i sada ima šest meseci da završi radove.

Najmanja je vrednost započetih pripremnih radova na izgradnji saobraćajnica koje će presecati prostor Ekspa. Radovi na njima počeli su zvanično još krajem marta. Pripreme za izgradnju tzv. saobraćajnice Nova 4 koštaće 596,6 miliona dinara bez poreza.

I na kraju, u martu je prihvaćena i prijava radova za izvođenje pripremnih radova na izgradnji dela saobraćajnice koja nosi naziv Nova 3. Rok za završetak je šest meseci, a vrednost radova 321,6 miliona dinara bez PDV-a.