Ročište u slučaju beloruskog aktiviste Andreja Gnjota pred Apelacionim sudom u Beogradu održano je 27. avgusta i sud sada ima rok od 30 dana da donese odluku o njegovom izručenju Belorusiji.

Gnjot tvrdi da ga Belorusija traži zbog njegovih političkih stavova, iako zvanični Minsk tvrdi nešto sasvim drugo, da je Gnjot utajio čak 300.000 evra poreza. Tužilaštvo je ostalo pri svom stavu da su ispunjeni svi uslovi da Gnjot bude izručen Belorusiji, dok odbrana tvrdi da je proces koji se protiv njega vodi u Belorusiji politički motivisan.

Šta bi Gnjotu moglo da se dogodi ukoliko bude izručen Belorusiji najbolje se može videti iz onoga što je on rekao pred sudom, a „Vreme“ prenosi delove transkripta tog obraćanja u koji je imalo uvid.

Zbog torbice zatvor

Gnjot se na početku obraćanja sudu najpre obratio direktno tužiteljki i skrenuo pažnju na njenu torbicu.

„U Belorusiji bi gospođa tužiteljka zbog takve torbice odmah bila uhapšena, a zatim – osuđena na kaznu zatvora do dve godine. Stvar je u tome što su na toj torbici su tri pruge – bela, crvena i opet bela. U Belorusiji se ova simbolika smatra zabranjenom, to su belo-crveno-bele bele boje zastave Belorusije koja protestuje, a upotreba tih boja na odeći, aksesoarima ili bilo gde drugde izjednačava se sa neovlašćenim protestom“, rekao je Gnjot, uz komentar da je to „sve što treba da se zna o beloruskom pravosuđu“.

Gnjot je pred sudom ponovio da je novinar, režiser, politički aktivista i priznati politički zatvorenik i podsetio da su taj status potvrdile dve međunarodne organizacije za ljudska prava.

Potpuno sam 23 sata dnevno

Naveo je da je u Srbiju došao „na sedam dana, da pošteno radi – da snima reklamu“, ali da je umesto toga završio u centralnom zatvoru u Beogradu.

„Proveo sam sedam meseci u istim uslovima kao pravi kriminalci“, istakao je Gnjot i dodao da je isključivo zahvaljujući upornosti advokata prebačen iz zatvora u kućni pritvor.

Podsetio je i da zbog toga nosi nanogicu koja se ne sme da skida i da je zatvoren u stanu, potpuno sam, 23 sata dnevno.

„To je bolje nego zatvor. Ali nakon zatvora, čak je i život na ulici bolji. Ipak, to nikako nije život običnog čoveka. I dalje patim i ne razumem ko me je i zašto kaznio“, rekao je Gnjot.

„Da sam milioner, sada bih bio u kazinu“

On je rekao da ga „diktatura“ u Belorusiji optužuje da nije platio porez.

„Molim vas da optužbu posmatrate sa stanovišta zdravog razuma. Ako je 300 hiljada evra iznos neplaćenog poreza, koliko sam onda miliona zaradio? Da sam milioner, ne bih putovao u Srbiju preko pola sveta u potrazi za zaradom. Da sam milioner, sada bih bio u kazinu, a ne na sudu“, rekao je Gnjot.

On je podsetio da je Viši sud dva puta odlučio da ga izruči Beloruriji.

„To jest da me pošalje u diktaturu na neizbežno mučenje ili smrt. Prvi put Viši sud nije saslušao ni mene ni advokate. Drugi put ignorisao je više od 78 direktnih dokaza koje sam izneo i koji dokazuju da me u Belorusiji čekaju mučenje i smrt. Pred vama stoji običan čovek koji jednostavno voli svoju zemlju. Čovek koji se bori protiv izborne krađe.

Borim se protiv nasilja, protiv kršenja zakona i ustava svoje zemlje. Zbog toga Lukašenko baca ljude u zatvore, njegov diktatorski sistem ih muči i ubija. Svi to znaju, i to je dokazano“, rekao je Gnjot.

„Ne smete poslati nevinu osobu u smrt“

On je naveo da je upoznao Srbiju sa različitih strana i da je više video dobrih strana.

„Moje oči i moje srce su i dalje otvoreni, uprkos patnjama koje su mi nanete. Vidim zemlju u srcu Evrope na koju se ne treba stideti – i to je Srbija. Vidim dobre i plemenite ljude na koje se možete ponositi – to su Srbi. Ne smete dozvoliti da vama upravlja diktatura Lukašenka. Ne smete poslati nevinu osobu u smrt. Ova mala greška će postati velika neizbrisiva mrlja u istoriji moderne, nezavisne Srbije. Molim vas, sačuvajte moj život. To je tako lako uraditi“, rekao je Gnjot.