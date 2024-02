Ukrajina je saopštila u četvrtak, 1. februara da je, koristeći čamce bez posade na daljinsko upravljanje, u Crnom moru u sredu uveče potopila rusku raketnu korvetu „Ivanovec“.

Tvrde da su prilikom napada koristili šest čamaca, od kojih svaki obično nosi 300 kilograma eksploziva, javlja agencija Asosijejted pres (AP).

Ivanovec, mali ratni brod, „direktno je pogođen u trup“ preko noći, nakon čega je potonuo, saopštila je vojna obaveštajna služba.

Objavila je video snimak koji navodno pokazuje trenutak udara, nakon čega je usledila velika eksplozija.

Ship wreck of the day!

Warriors of the special unit "Group 13" of the @DI_Ukraine destroyed the missile corvette "Ivanovets" of the russian Black Sea Fleet.

As a result of a number of direct hits to the hull, the corvette was damaged, rolled to the stern, and sank. The value of… pic.twitter.com/JZwh8aggn0

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 1, 2024