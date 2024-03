Kad Novak Đoković igra očekuje se da pobedi. Uvek. Ili još uvek. A pogotovu u prvim kolima turnira kada su mu protivnici niže rangirani teniseri. Pobeda mladog nepoznatog Italijana Luke Nardije protiv rekordera u gotovo svemu što se meri u tenisu je senzacija.

Za neke će to biti signal da je 37-godišnji srpski teniser ipak dosegao svoj zenit. Teško je i setiti se kada je sezonu počeo bez trijumfa na Australijan openu. A sada još i ovo u meču koji je trebalo da bude rutina i zagrevanje za ostatak turnira.

Za druge ovaj neočekivani poraz Novaka Đokovića znači nešto sasvim drugo: poznajući ga, učiniće još više da dokaže da i dalje može da osvaja najveće turnire.

Od samog starta osetilo se da nešto nije u redu u njegovj igri. Već posle četiri gejma imao je devet grešaka, a Italijan je do ključnog brejka u prvom setu stigao u petom gejmu. Nakon kraja prvog seta Novak je tražio tabletu zbog stomačnih problema. Nakon toga se činilo da sve dolazi na svoje mesto – osvojio je drugi set. Ali je onda nastavio sa raštimovanom igrom punom grešaka i Italijan je trijumfovao.

Đoković: „Trebalo je da odigram mnogo bolje“

„Znao sam da neće pasti ako ga ja ne nateram, a nisam to učinio. Pomogao sam mu da igra dobro, a sebi nisam pomogao uopšte. Pravio sam neke zaista užasne neiznuđene greške, defanzivan tenis, bez mnogo snage na lopti u trećem setu. On je ušao u teren i koristio vreme koje je imao na rasolaganju, igrao je rasterećenije i agresivnije od mene. Bilo je pomalo i vetrovito, potpuno suprotno u odnosu na treninge i moj prvi meč, ali to nije izgovor. Trebalo je da odigram mnogo bolje“, rekao je Đoković posle meča.

I dodao: „Da, nemam titulu ove godine i to je nešto na šta nisam navikao. Obično sam sezone u karijeri počinjao titulom na grend slemu ili Dubaiju, bilo gde… Ali u redu, to je deo sporta. Moram to da prihvatim, nadam se da ću još pobeđivati i da ću nastaviti dalje. Koji god trofej naredni da dođe, dobrodošao je, da razbijem negativni ciklus, pošto na poslednja tri-četiri turnira nisam ni blizu svoje najbolje igre“.

Osam godina svetski broj jedan

Đoković je u ponedeljak ušao u 416 sedmicu kao prvi na ATP listi, što je ukupno osam godina na vrhu teniskog sveta, dve godine više nego iko ikada.

Od kada je 4. jula 2011. godine prvi put stigao na prvo mesto ATP liste nakon osvajanja Vimbldona proveo je čak 65 odsto vremena na tom mestu. Zaboravlja se često u navođenju njegovih fantastičnih statističkih podatataka koliko je dugo u eri Rodžera Federera i Rafaela Nadala bio treći na svetu.

Prošle godine mu je u 37. godini života ponovo pošlo za rukom, što je samo veoma mali broj teniserki i tenisara uspeo tokom čitave karijere: da osvoji tri od četiri Grend slem turnira u jednoj kalendarskoj godini.