Prema najsvežijim najavama iz Ministarstva prosvete, zimski raspust za decu u osnovnim i srednjim školama neće biti produžen. U Vojvodini deca danas kreću u školu, u ostatku Srbije (bez Kosova) predviđeno je da traje do 19. januara, a predlozi o produžetku pojavili su se zbog velikog broja zaraza virusom gripa i povećanim brojem slučajeva velikog kašlja.

Kad je o velikom kašlju reč, dolazimo do ozbiljnog problema. Na teritoriji Srbije je do 7. januara prijavljeno 1020 potvrđenih slučajeva ove bolesti i to je Radiju Slobodna Evropa (RSE) potvrđeno u Institutu za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”.

Trenutno su epidemije velikog kašlja prijavljene na teritoriji Grada Beograda, kao i porodična epidemija sa dvoje obolelih u Boru, na istoku Srbije. Najveći broj slučajeva pertusisa u odnosu na mesto prebivališta prijavljen je sa teritorije Južnobačkog okruga i Grada Beograda, dok su najviše stope incidencije bile na teritoriji Južnobačkog i Južnobanatskog okruga, rečeno je u Institutu za javno zdravlje “Batut” za RSE.

Antivakserska posla

Vakcina protiv velikog kašlja je obavezna i daje se bebama sa navršena dva meseca. E sad, ako među obolelima ima najviše dece, a vakcinu su primili sa dva meseca, nekako se nameće zaključak da je – nisu primili.

Kolika je stopa roditelja koji koriste zakonsku mogućnost da odlože obaveznu vakcinaciju dece za sve vakcine koje su im na raspolaganju, nema egzaktnih podataka. Ali ima društvenih mreža i foruma, na kojima je više nego očigledno da postoje roditelji koji koriste “odlaganje” jer apsolutno nemaju nameru da uopšte vakcinišu decu. I onda se nama tako 2018. godine pojavi epidemija malih boginja, pa se 2021. ponovi, 2022. izbije nekoliko desetina slučajeva tuberkuloze, a evo nam sada i velikog kašlja.

Ah da, dobismo i dr Branimira Nestorovića i u Narodnoj skupštini i u parlamentu Grada Beograda. Onog Nestorovića koji je odavno u kampanji protiv MMR vakcine, a tokom pandemije novog korona virusa postao je superstar među teoretičarima zavera i antivakserima (mada, to su sve isti ljudi).

Sad imamo i grip, zbog koga je zimski raspust već bio produžen na početku 2020. godine, kad smo još mislili da će nas kovid-19 možda zaobići, kao što nas je zaobišao MERS. I imamo roditelje koji gledaju u pasulj da li će im deca krenuti u školu za 4 ili 14 dana, koji trepere jer ne znaju da li njihova vakcinisana deca imaju antitela, a imamo odrasle koji pojma nemaju da li su vakcine koje su primili i dalje delotvorne protiv velikog kašlja.

Redakciji “Vremena” javili su se ljudi koji su se raspitivali kako da provere antitela i, eventualno, prime vakcinu, ali su ih u lokalnim domovima zdravlja belo gledali, jer informaciju nisu imali.

Guranje glave u pesak

Nego, vratimo se na raspust: da, deca ne vole da idu u školu i da, deca mogu da se zaraze i van škole. Ali, nekako te zarazne bolesti vole da podivljaju baš kad se deca vrate u škole i vrtiće i kad su češće u zatvorenom, u većim grupama. Ali, Ministarstvo prosvete, koje sve to odlično zna – ćuti i muti. Zašto? Nemojmo sada o tehničkoj vladi i prelaznom periodu između dva sastava parlamenta. I bez toga, ovde je politika svakog ministarstva da, kad se desi problem, gurne glavu u pesak i čeka da problem nestane sam od sebe ili da im predsednik Srbije javi šta su odlučili.

Videli smo to prošle godine na strašnim primerima. I baš ta prošla godina trebalo je da nas nauči zašto je najbitnije da deca u ovoj zemlji treba pre svega da ostanu živa i zdrava, dok je sve drugo manje važno. Mi tu lekciju nismo naučili. Mi decu ne umemo da sačuvamo ni od metka, pa kako ćemo od zaraze.