Znamo da je Beograd veliko gradilište, o tome nam svakodnevno govore i predsednik Vučić i svi koji ponavljaju njegove reči, a u subotu smo čuli da će tokom naredne četiri godine biti još veće gradilište.

I to je, naravno, dobro. Navodi na zaključak da se ovde ima para i potreba za najavljenim stadionima i ostalim investicijama, odnosno, da su svi preduslovi za ostvarenje subotnjih najava ispunjeni.

Međutim, svi znamo da nisu. Pomenimo samo jedan – Generalni urbanistički plan Beograda (GUP).

Beograd ga nema već tri godine. Nema krovni dokument koji određuje strateški cilj urbanističkog razvoja grada, dokument iz koga proističu sva druga planska rešenja, dokument koji ima status zakona.

To znači da sve što je za poslednje tri godine sazidano u Beogradu nije sazidano po zakonu, kao i da će tako biti sve dok se ne izglasa novi Generalni urbanistički plan.

A to ne može preko noći.

Poslednji GUP Grad Beograd je usvojio pre 20 godina, 2003, a taj je istekao 2021. Novi GUP je počeo da se radi 2019. godine. Juna 2022. bio je izložen Beograđanima na rani javni uvid, i – na tome se stalo.

Da li je zbog toga gradnja zaustavljena, da li čeka da se GUP završi? Ne. U Beogradu se zida i u širinu i u visinu na svakom koraku.

U subotu je predsednik objavio odluke kako će izgledati Beograd do 2027. S obzirom da on sve radi čisto i po zakonu i da zato neće dozvoliti da njegova vizija nema pravni oslonac, treba se ponadati da će novi GUP uskoro biti gotov.

Pitanje – kako će Beograd izgledati po novom GUP -u, nepotrebno je. I to ne samo zato što je predsednik već spojlovao odgovor, nego i zbog Plana generalne regulacije Beograda (PGR). To je dokument koji je donet 2016. godine kako bi se investitorima omogućilo da zidaju gde i šta im se prohte. To je dokument po kome se od tad Beograd parceliše i gradi, to je Beograd u kome upravo živimo.

Novi GUP će samo da prihvati sve to što je već izgrađeno, iako bi trebalo da je obrnuto.

Da li će GUP koji je nastao na osnovu zatečenog stanja Beograda ponuditi Beograđanima ono što im treba i što je dobro za njih?

Da ovo nije nepotrebna slutnja ili hejt prema vlasti, ukazuje maločas pomenuti rani uvid u GUP, onaj iz juna 2022.

Naime, bio je to skup već realizovanih a štetnih projekata: Veliko ratno ostrvo je postalo komercijalna zona, Hipodrom je izmešten, na Kalemegdan je uveden komercijalni sadržaj, visokoobrazovane i zdravstvene institucije su pomerene na periferiju kako bi se njihove atraktivne lokacije oslobodile za investitore… I dete bi shvatilo da će i njegova konačna verzija biti urađena po toj istoj koncepciji: ozakoniti sve ono što je trenutno podignuto bez zakonskog dokumenta.

A to znači i Beograd na vodi, Košutnjak, Makiško polje, gondola na Kalemegdanu, prenamena Beogradskog sajma, rušenje niza zaštićenih kulturnih dobara kako bi se izgradili novi stambeno-poslovni kompleksi, pa i Nacionalni stadion i Ekspo.

Pre nego što ga odbornici Skupštine Grada aminuju, o GUP- u će moći da se izjasne Beograđani na javnom uvidu, jedinom mestu i trenutku u procesu nastajanja grada u kome učestvuju građani.

I oni tada treba da dođu, i kažu šta hoće, a šta neće. Važno je.