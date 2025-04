Advokatska kancelarija „Vuković i partneri AOD“ ovih dana slala je opomene malim privatnim firmama za neplaćenu članarinu Privrednoj komori Srbije. Komora potražuje sve zaostale članarine i zateznu kamatu počev od 2017. pa do kraja 2024. godine, uz pretnju utuženjem

Ovih dana je veliki broj malih privatnih firmi dobio „opomene“ za neplaćenu članarinu Privrednoj komori Srbije (PKS), koje je slala advokatska kancelarija „Vuković i partneri AOD“, piše Bogdan Petrović za Novu ekonomiju.

Članarina Komori uvedena je kao zakonska obaveza, posle nekoliko godina pauze, od 1. januara 2017. godine. I pored toga, veliki broj malih i mikro preduzeća nije plaćao članarinu komori – jer od članstva u komori nije video nikakvu korist.

Do sada su bili retki slučajevi da PKS svoja potraživanja naplaćuje preko suda: tu „sreću“ su imali privrednici koji ostvaruju nešto veće prihode (članarina se određuje na osnovu veličine preduzeća i poslovnih prihoda).

Izgleda da je Komori „dogorelo do noktiju“, pa je angažovala pomenutu advokatsku kancelariju da pokuša sa naplatom članarine od mikro preduzeća.

U pitanju su firme koje su stvarno „mikro subjekti“, jer u proseku ne zapošljavaju više od 2,5 zaposlenih (registrovano je oko 95.000 takvih firmi, sa ukupno 230.000 radnika), pa se postavlja stvarno pitanje društvene opravdanosti „uterivanja“ članarine.

Lov u mutnom

Komora potražuje sve zaostale članarine i zateznu kamatu počev od 2017. godine pa do kraja 2024. godine, uz pretnju utuženjem. Sve to uz napomenu da će troškovi utuženja, ukoliko do njega dođe, biti preko 50.000 dinara. Doduše, Komora „nudi“ otpis zatezne kamate ukoliko član postupi po opomeni i uplati sredstva u roku od osam dana.

Radi se o svojevrsnom, slobodno možemo reći, „bezobrazluku“ i pokušaj lova u mutnom.

U pitanju su „povremena“ potraživanja, koja prema Zakonu o obligacionim odnosima zastarevaju za tri godine. Uz potraživanja, zastareva i kamata. Sve to u Komori bi morali dobro da znaju, a ako ništa drugo, na to ih je mogla upozoriti i advokatska kancelarija koju su angažovali.

Privrednici koji do sada nisu plaćali članarinu ne trebaju da se „upecaju“ na ponudu Komore i uplate sva potraživanja od 2017. godine, već samo potraživanja koja su dospela za prethodne tri godine.

Važno je napomenuti da privredni subjekt prilikom uplate zaostalog duga Komori precizno naglasi da se to odnosi na članarinu isključivo za prethodne tri godine.

Ukoliko i pored toga dođe do utuženja, dovoljno uložiti prigovor i pozvati se na zastarelost, pa će tužba će biti odbijena a svi troškovi će pasti na teret Komore.

Pokušajem naplate zastarelih potraživanja Komora još jednom pokazuje da je samo leglo u kome se zapošljava veliki broj isluženih partijskih kadrova, a ne servis privrede.

Izvor: Nova ekonomija