Broj žrtava dve eksplozije u iranskom Kermanu na obeležavanju četvrte godišnjice smrti bivšeg generala elitnih iranskih jedinica Kuds, Kasema Solejmanija, raste.

Prema poslednjim informacijam 103 osobe su poginule, dok je ranjena 141. Iranski zvaničnici tvrde da je reč o teorističkom napadu, ali nisu naveli ko bi mogao da stoji iza njega.

Nekoliko stotina ljudi se kretalo ka grobnici u sklopu ceremonije odavanja pošte Solejmaniju kada je došlo do napada.

Veliki broj ambulantnih vozila stiglo je na mesto nesreće, dok su bolnice u Kermanu i okolini stavljene u stanje pripravnosti za zbrinjavanje povređenih.

Spasioci Crvenog polumeseca u Kermanu pomažu ranjenima, javlja iranska državna televizija. „Timovi za brzo reagovanje evakuišu povređene, ali talasi gužve blokiraju puteve“, rekao je direktor Crvenog polumeseca u tom gradu.

„Naši timovi za brzo reagovanje evakuišu povređene, ali talasi gužve blokiraju puteve“, rekao je Reza Falah, šef Crvenog polumeseca provincije Kerman za državnu televiziju u Iranu.

In Kerman, Iran, there seems to be chaos with unconfirmed reports of an explosion during a memorial for Soleimani

The mullahs can never manage to hold a funeral without casualties.

Dozens were killed in a stampede during Soleimani's procession in 2021

pic.twitter.com/AY1x6lhni7

— Nioh Berg ♛ ✡︎ (@NiohBerg) January 3, 2024