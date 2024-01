Članice teniske Kuće slavnih Kris Evert i Martina Navratilova apeluju da se turniri u ženskom tenisu ne održavaju u Saudijskoj Arabiji, uz ocenu da održavanje WTA finala u toj zemlji „ne bi predstavljao napredak, već značajan nazadak“, prenosi Radio Slobodna Evropa.

„Trebalo bi voditi zdravu raspravu o tome da li su ‘napredak’ i ‘angažman’ zaista mogući“, napisale su dva čuvene teniserke, koje su pre nekoliko decenija bile rivalke na terenu, u tekstu objavljenom u četvrtak u „Vašington postu“.

U svetu tenisa u poslednje vreme vodi se debata da li bi ovaj sport trebalo da slediti golf i druge sportove u sklapanju poslova sa bogatim saudijskim kraljevstvom, u kojem se, prema navodima grupa za ljudska prava, žene i dalje suočavaju s diskriminacijom u većini aspekata porodičnog života i gde je homoseksualnost, kao i u većem delu Bliskog istoka, veliki tabu“.

Na štetu žena

„Održavanje turnira tamo predstavljao bi značajan korak unazad, na štetu ne samo ženskog sporta, već i žena“, navele su Evert i Navratilova, koje su osvojile po 18 grend slem titula u pojedinačnoj konkurenciji.

Nadaju se da će se situacija u Saudijskoj Arabiji jednog dana promeniti i da bi u tom slučaju podržale održavanje ženskih tenskih turnira u toj zemlji.

Saudijska Arabija je prošle godine u Džedi bila domaćin Next Gen ATP finala za najbolje igrače do 21 godine, prema ugovoru koji traje do 2027.

Ovog meseca je 22-struki grend slem šampion Rafael Nadal najavio je da će biti ambasador Saudijske teniske federacije, s planovima uloga da se u kraljevini osnuje Akademija Rafaela Nadala.

Ženska teniska asocijacija (WTA) je u pregovorima da se u Saudijskoj Arabiji održi WTA finale na kraju sezone.

„Uzimamo na znanje stavove Martine Navratilove i Kris Evert kao dve legende ženskog tenisa koje su odigrale vrednu ulogu u razvoju našeg sporta i WTA. Kao što smo ranije rekli, trenutno radimo na procesu odabira mesta domaćina za WTA finale. U ovom trenutku nije doneta konačna odluka i nastavićemo da se sarađujemo s igračicama u proces koji je u toku“, navela je WTA u odgovoru na upit AP-a.

Još jedna članica Kuće slavnih, Bili Džin King (Billie Jean King), rekla je da podržava ideju pokušaja ohrabrivanja promena.

„Veoma verujem u angažman“, rekla je prošle godine King, osnivačica WTA i zagovornica ravnopravnosti.

Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman radio je na izlasku iz međunarodne izolacije posle ubistva kolumniste Vašington posta Džamala Kašogija 2018. u saudijskom konzulatu u Istanbulu.