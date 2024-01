Osnivač grupe Boni M (Boney M), Frank Farian, preminuo je u 82. godini, saopštila je njegova porodica.

Farian je bio poznat po hitovima „Rasputin“ i „Daddy Cool“, a tokom svoje višedecenijske karijere radio sa velikim zvezdama, uključujući Stivija Vondera i „Meat Louf“.

Osnovao i duo „Milli Vanilli“, prodao je više od 800 miliona ploča, od kojih je 150 miliona samo sa grupom Boni M.

Saopšteno je da je Farian preminuo mirno u svom stanu u Majamiju na Floridi.

Kako je u tekstu za „Vreme“ napisao Dragan Ambrozić, svojevremeno su Iggyja Popa pitali za neki berlinski list kako je moguće da njega i Davida Bowiea niko nije prepoznavao na ulici kad su onomad snimali svoje čuvene albume u tom gradu.

Iggy je odgovorio sa blagonaklonošću nekog ko ne pretenduje na mesto u svemiru koje mu ne pripada: „Ništa čudno – te godine, u Nemačkoj su svi slušali samo Boney M.“

Frank Farrina nije došao niotkud. U Minhenu se tokom sedamdesetih već ustoličila cela scena producenata i muzičkih impresarija, kao i talenata koji su tražili uspeh – jedan ga je i dosegao krajem 1975. i to na planetarnom nivou. Naš čovek na radu u tamošnjim studijima, Silverster Levay, dobio je sledeće godine Gremi nagradu za inovativni hit singl postave Silver Convention „Fly Robin Fly“, kog je sledio jednako mega popularni „Get Up and Boogie“ – kombinacija jednostavne pop melodije, repetitivnog ritma i gudača preko svega toga, uz tekst od tačno šest reči, bila je naprosto zarazna i zacrtala je konture novog žanra. Vođeni ovim ranim uspesima „euro disca“, sa iste scene došli su Boney M, kao u tom trenutku najbolja definicija pop muzike zasnovane na disko zvuku, sa one strane ABBA.

