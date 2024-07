Za poslednje četiri godine, Vlada Srbije je dva puta promenila uredbu o statusu rezidencijalne vile u Beogradu u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića broj 75, poznate kao Jovankina vila zato što je u njoj živela Titova udovica.

Prvi put da bi Ana Brnabić mogla da se u nju useli, a drugi put danas, da Ana Brnabić ne bi morala da se iseli iz nje.

Podsetimo: Prema ranijoj Uredbi o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije, objekat na Dedinju je imao status „reprezentativne zgrade koja se koristi za reprezentativne potrebe državnih organa, funkcionera i lica koja predstavljaju Srbiju“.

Onda je dobila status rezidencijalnog objekta u kome mogu živeti predsednik države i predsednik vlade.

Godinu dana pre reizbora Ane Brnabić na mesto premijerke, započelo je njegovo renoviranje i ona se 2020. uselila. Ovu promenu Uredbe potpisala je lično Ana Brnabić.

Vila ima 750 kvadrata. Svaki delić fasade, krova, stolarije je pažljivo obnovljen, uključujući i dvorište, ogradu, i okolne trotoare…Ne zna se koliko je to koštalo. U medijima su se pojavljivale cifre od 30 do 50 miliona dinara, pa sve do 2,5 miliona evra.

Kad je nakon najnovijih izbora Ana Brnabić imenovana za predsednicu Skupštine, očekivalo se da će se nakon šest meseci, kako je po zakonu, iseliti iz Jovankine vile.

Međutim, zahvaljujući današnjoj uredbi, Ana Brnabić ne mora da se seli, osim ako to sama ne odluči.

Danas je Vlada Srbije odlučila da Jovankina vila neće više biti rezidencija. Tako je propisano izmenama Uredbe o nepokretnostima za reprezentativne potrebne Republike Srbije. Po novoj uredbi, ovoj vili je oduzet status rezidencije, a novim članom uredbe propisuje njena nova namena – postaje reprezentativna zgrada za boravak predsednika Narodne skupštine.

Tako je problem selidbe rešen, a ni zakon nije prekršen.

„Vila u Beogradu u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića broj 75 određuje se za boravak i reprezentativne potrebe predsednika Narodne skupštine i prijem i boravak stranih gostiju Republike Srbije u okviru međunarodne saradnje Narodne skupštineˮ, stoji u izmenama uredbe koju je usvojila Vlada.

Primenjen je isti princip kao za Tomislava Niukolića.

Nikolić je kao šef države pet godina živeo u predsedničkoj vili u Užičkoj 23. Nakon isteka mandata, Nikolić se iz te vile nije iselio i praktično je nezakonito živeo u njoj, sve dok Vlada nije promenila pomenutu uredbu.

U međuvremenu je postao predsednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, pa je objekat u Užičkoj 23 postao objekat „za boravak i reprezentativne potrebe predsednika Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinomi i prijem i boravak stranih gostiju Republike Srbije u okviru te saradnje“.

U svom vlasništvu Brnabić već ima stan na Dedinju, površine od čak 328 kvadrata.

Izvor: N1