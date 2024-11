Predsednik Aleksandar Vučić je večeras gostujući u emisiji TV Happy „Ćirilica“ povodom tragedije koja se u petak dogodila u Novom Sadu, opoziciji ponudio rešenje, „veliku pobedu“ jer oni u suštini hoće njegovu glavu, rekao je.

„Evo ja im predlažem nećete srušiti Vladu Srbije, pa i da je sruše kome ću ja da dam mandat, nikome od njih, jer se neodgovorno ponašaju. Ali znam da im nije meta Miloš Vučević, suštinski oni traže moju glavu. Nudim im je na tacni. Nemojte Miloša Vučevića uzmite mene“, kazao je Vučić.

Predložio je da Skupština traži od naroda savetodavni referendum o njegovom razrešenju.

„Ukoliko 50% građana kaže da je saglasno sa tim, tog dana podnosim ostavku. To već možemo u januaru, martu ili maju“, rekao je predsednik.

Objasnio je narodu da tajnost ugovora sa Kineskom vladom nije uvela njegova vlada, već Dinkićeva.

„20. avgusta 2009. godine potpredsednik Vlade Mlađan Dinkić potpisao je Sporazum o ekonomskoj saradnji sa NR Kinom, a aneks broj 1 je potpisao Đilasov saradnik Dušan Nikezić. Tim Sporazumom ugovori sa kineskim kompanijama određeni su kao tajni“, rekao je.

Ocenio je da je zgrada novosadske železničke stanice 1964. godine bila izuzetno delo, i odredio da „ovde nema korupcije, ovde je reč o greški struke“.

Takođe je objavio i da „svakako su gvozdene sajle bile dotrajale“.

„Važno je da usledi kazna da bi to bio nauk i opomena svakome da u budućnosti mora da se vodi računa i sa mnogo više pažnje pristupa poslu. Ne možemo više da izgubimo ni jednog deku ni jedno dete“, kazao je on.

Pominjao je i političku odgovornost, najavio je da ostavka Gorana Vesića neće biti prva.

Vesića je opisao kao emotivnog i obrazovnog čoveka od koga može mnogo da se nauči.

Nije on nagovorio Gorana Vesića na ostavku, rekao je. Razgovarao je sa njim sve ove dane i rekao da će poštovati „odluku i predsednika Vlade i Goranovo ljudsko poštenje da to učini, ali ga to nisam savetovao niti govorio da to učini. On nema nikakve odgovornosti. Pokazao je odgovornost.“

Vesić je „pokazao odgovornost kakva nije bila poznata u srpskoj politici ranije“.

Iskoristio je priliku da podseti da drugi „nikad ostavku nisu podneli za mnogo gore stvari. Odustajanje od suvereniteta, puštanje albanskih terorista, ćutanje na desetine naših ubijenih na 17. mart i 30 naših crkava i manastira uništenih, uništenje Srbije i Crne Gore i da na kraju Kosovo dobije nezavisnost. Neću da vam govorim o Kontrastu sa 8 mrtvih, ovde u svemu tome nema korupcije, već greške struke. A sve ono što su izgoreli mladi ljudi u Novom Sadu sve je to bila korupcija, zinulo im sve za parama“, rekao je Vučić.

Vesić ostaje u SNS „i zajedno ćemo se boriti“.

Ispričao je da su mu nudili neke ljude da ih uhapsi i na njih svali krivicu, a da je on pitao „koga da hapsim? Čekaj, izabrali ste me za predsednika da bih ja nekom nevinom stavljao teret 14 poginulih ljudi.. Da vodim hajku protiv ljudi da bih spasavao svoje rejtinge, pre bih se ubio nego to radio.“

Inače, predsednik Vučić je uglavnom govorio o tome šta on jeste postigao a drugi nisu, i da su svi protiv Srbije.

Nije rekao da li će da pobedi Donald Tramp ili Kamala Haris.