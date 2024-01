Dan pre nego što bi trebalo da počne primena odluke Centralne banke Kosova prema kojoj bi od četvrtka, 1. februara, evro bio jedina valuta, iz vrha prištinske vlasti dolaze različite poruke.

Tako je predsednica Kosova Vjosa Osmani rekal da po pitanju dinara treba slušati saveznike, da se razgovara o više opcija i da će odluka biti doneta u naredna dva dana, dok od kosovskog premijera Aljbina Kurtija stiže poruka da su odluke Centralne banke Kosova nezavisne i da ona samo radi svoj posao.

U više navrata se od predstavnika međunarodne zajednice čulo kako bi premena ove odluke tebalo da bude odložena.

Kurti danas nije govorio o ovim zahtevima.

„Tako da u četiri opštine na severu postoje četiri filijale banaka i postoji 15 nebankarskih finansijskih institucija u koje se mogu slati doznake i uplate i gde se sve prima u evrima. Evro je valuta koja nam dolazi iz EU, ne govorimo nikome da dobijamo albansku lelu ili novu dardansku valutu sa Kosova, već evro, evro kao jedino sredstvo plaćanja i kupovine definisano na jasno definisan način u RKS. To nije pitanje o kojem se može pregovarati“, naglasio je Kurti.

On je istakao da su propisi CBK-a u skladu sa Ustavom i zakonom.

„Odluke Centralne banke Kosova (CBK) su nezavisne odluke, jer je CBK nezavisna institucija, pravila koja donose, propisi koje odobravaju su u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonom i verujem da moramo da ostavimo CBK i guvernera Ahmeta Ismailija na miru da radi svoj posao jer je zaslužio poverenje Skupštine“, rekao je Kurti.

Slično kao i tablice

Predsednica Kosova Vjosa Osmani je rekla da je ovo slično pitanje kao i pitanje registarskih tablica, te da će za dva dana uslediti dogovor i da će biti izdato saopštenje za javnost povodom odluke Centralne banke Kosova kojom prestaje korišćenje dinara na Kosovu.

Ona je dodala da na sastanku sa posrednikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, nije bilo reči o ovoj uredbi CBK, prenosi KoSSev, pozivajući se na TV Dukagjini.

„Što se tiče dinara, juče sa Lajčakom nisam uspela da razgovaram o tome jer smo imali mnogo tema za dijalog… Član 11. Ustava zahteva da Kosovo ima samo jednu valutu u opticaju i upotrebi. Žalosno je to što do sada nije sprovedeno. Centralna banka je svoj posao obavljala u skladu sa principom nezavisnosti… Što se tiče praktične primene ovih principa, razmatra se niz opcija kojima bi, s jedne strane, bio ispoštovan član 11. Ustava, ali sa druge strane se ostavilo malo vremena za informisanje građana i prebacivanje na nove račune kako bi se to sprovelo bez problema i uz punu podršku savezničkih država“, rekla je ona.

Lajčakova najava

Specijalni izaslanik EU za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak, koji je boravio prethodna dva dana, prvo u Beogradu, a potom u Prištini, sinoć je za kosovske medije kazao da će kosovska vlada danas izaći sa više informacija o odluci CBK o upotrebi valute, odnosno rezultatima razgovora koje je i on, a i prethodni međunarodni predstavnici prethodnih dana imali i sa kosovskim premijerom, kao i direktorom Centralne banke Kosova.

Na pitanje da li je razgovarao s Kurtijem o odlaganju odluke Centralne banke Kosova, Lajčak je rekao novinarima: „Spomenuli smo ovo pitanje odluke Centralne banke Kosova, ali ne želim delovati kao zamenik kosovske vlade. Sutra će oni dati više informacija o tome, pa ćete više znati“.

Oko 85.000 ljudi strepi

Ukoliko se odluka sprovede do kraja, očekuju se velike promene u životu Srba na Kosovu. Naime, ova mera pogađa više od 85.000 ljudi za koje se smatra da primaju plate, penzije i socijalna davanja u dinarima iz budžeta Republike Srbije.

„Ukoliko bi oni naprasno prestali da primaju davanja bez nekog međurešenja, to bi značilo humanitarnu katastrofu“, rekao je ranije za „Vreme“ potpredsednik novoformirane stranke Srpska demokratija iz Severne Mitrovice Stefan Veljković.

Kosovski ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić izjavio je da će biti rešen problem platnog prometa iz Srbije i da nema razloga za strah. Kako je rekao, postoji predlog da se licencira kompanija koji bi mogla da radi sa dinarima, ali je i potvrdio da u ovom trenutku nema nijedne licencirane kompanije.