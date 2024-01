Udruženje Krokodil će u okviru dvogodišnje inicijative „Free the streets“ ispitati gde je potrošen novac poreskih obveznika izdvojen iz budžeta Grada za uklanjanje grafita

JKP „Gradska čistoća“ Beograd potrošila je skoro milion evra za uklanjanje grafita u Beogradu prošle i pretprošle godine., javilo je Udruženje KROKODIL.

Kažu da su ovom preduzeću poslali zahtev u vezi sa čišćenjem odnosno brisanjem grafita ispisanih po zidovima, mostovima, podzemnim prolazima.

Dobili su odgovor da je JKP “Gradska čistoća” Beograd uklanjalo grafite od marta do septembra 2023. godine na teritorijama Zvezdare, Voždovca, Rakovice, Čukarice, Novog Beograda, Savskog venca, Vračara i Zemuna, a od juna do oktobra 2022. godine na Zvezdaro, Voždovcu, Rakovica, Čukarici i na Novom Beogradu.

„Za ove poslove iz budžeta grada Beograda izdvojeno je 59.999.245,16 dinara sa PDV-om u 2023. godini, dok je u 2022. godini taj iznos bio 59.997.955,84 dinara sa PDV-om“, piše u odgovoru.

Udruženje KROKODIL najavljuje da će ispitati kako, gde i kada je potrošeno skoro milion evra poreskih obveznika samo na uklanjanje grafita.

Biće to deo njihove inicijative “Free the Streets/Free the People” koju su pokrenuli krajem 2022. godine s namerom da podignu svest o štetnosti šovinističkog i reduktivnog načina promišljanja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kao reakcija na “vizuelni šum” i svojevrsni “ideološko-estetski rat” na zidovima ulica Srbije, saopštio je tada KROKODIL.

Zidovi već duže vreme predstavljaju poprište obračuna “različitih ekstremno desničarskih grupa” kao i platformu za promovisanje njima bliskih politika.

Inicijativa “Free the Streets/Free the People” za cilj ima da u naredne dve godine značajno utiče na umrežavanje građanskih inicijativa, transformaciju javnih prostora produkcijom deset murala u gradovima širom Srbije kao i da utiče na promenu zakonske regulative koja reguliše javno ispoljavanje govora mržnje.