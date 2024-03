Maskirani napadači otvorili vatru uoči koncerta u tržnom centru i koncertnoj dvorani „Krokus siti“ na severozapadu Moskve. FSB je saopštio da je prema prvim podacima poginulo 40 osoba i da je više od 100 povređenih.

Nakon prve, čula se i druga eksplozija u dvorani „Krokus“ u blizini Moskve, javljaju ruske agencije, prenosi Rojters.

Deo krova ove dvorane se srušio.

Pretpostavlja se da su najmanje tri osobe u maskirnim odelima otvorile vatru.

U dvorani je izbio i požar.

⚡️⚡️ Russian media report about shooting at the largest concert hall in #Moscow – „Crocus City Hall“. Preliminarily, there are wounded and dead.

The shooting started before a concert of the band „Picnik“. pic.twitter.com/Tr1zpA2z4M

