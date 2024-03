U petak oko 20.30 časova u koncertnoj sali Krokus siti hol na Moskvi izbila je panika. Pred koncert ruskog benda Piknik začuli su se pucnji i eksplozija. Izbio je požar.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz sale na kome se čuje uzbuđen glas jednog muškarca kojigovori: „Pucaju. Pucaju iz mitraljeza. Neki ljudi pucaju“.

Nakon prve, čula se i druga eksplozija, javile su ruske agencije, a prenosi Rojters. Izbio je požar. Deo krova dvorane se srušio.

Pretpostavlja se da je „do pet osoba u maskirnim odelima“ otvorilo vatru, prenela je agencija Interfaks.

„U salu su upali ljudi u kamuflažnoj uniformi, najmanje trojica, otvorili su vatru iz automatskog oružja. Ima ranjenih“, naveo je reporter Sputnjika.

Prema njegovim rečima, nakon toga su bacili granatu ili zapaljivu bombu usled čega je izbio požar.

Krvavi bilans

Kasnije se saznaje da su maskirani napadači otvorili vatru uoči. FSB je uskoro saopštio da je prema prvim podacima poginulo najmanje 40 osoba, da je više od 100 povređenih i da među njima ima i dece.

Bilans u subotu ujutru: najmanje 60 mrtvih i preko 145 ranjenih i povređenih.

Nekoliko sati nakon napadav odgovornost je preuzela Islamska država. Moskva, međutim, ne želi još uvek da isključi ni umešanost Ukrajine u atentat.

Ukrajina je saopštila da „nema nikakve veze“ sa napadom.

⚡️⚡️ Russian media report about shooting at the largest concert hall in #Moscow – „Crocus City Hall“. Preliminarily, there are wounded and dead.

The shooting started before a concert of the band „Picnik“. pic.twitter.com/Tr1zpA2z4M

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024