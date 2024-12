Savo Milošević je podneo ostavku na mesto trenera Partizana.

Kako je objavio Sport klub, legendarni napadač crno-belih u ponedeljak se pojavio u prostorijama crno-belih, pozdravio se sa zaposlenima i napustio klub iz Humske.

„Vrlo je čudno da trener koji je do pre dva dana pričao o pojačanjima i budućim planovima ode iz kluba. Prema mojim saznanjima, Miloševiću je traženo da pristane da mu se plata smanji za više od trećine, na šta on nije želeo da pristane, jer je smatrao da je dovoljno što je preuzeo klub u vreme kada to niko normalan nije želeo“, rekao je za „Vreme“ novinar Vladimir Živanović.

Osim toga, dodao je da je Milošević nezvanično saznao da Partizan pregovara sa Sašom Ilićem i drugim ljudima oko toga ko bi trebalo da bude trener.

„To mu jebio dodatni znak da više nije poželjan, iako je formalno, licemerno imao podršku iz kluba.Treća stvar je da mi vidimo da radna grupa na čijem čelu je Predrag Mijatović do sada samo tera ljude iz kluba“, ocenio je Živanović.

„Ljudi glavom bez obzira odlaze iz Partizana“

On ističe da se do sada nije pojavio plan da Partizan dovede nekog ozbiljnog ili igrača ili nekog stručnjaka iz trenerskog kadra.

„Vrlo je zabrinjavajuće kada ljudi i sami tako odlaze glavom bez obzira iz kluba“, upozorio je Živanović.

Čemu sada mogu da se nadaju navijači Partizana, primetio je Živanović, pitanje je od milion dolara.

„Milošević je samo osam utaklmica vodio klub, a došao je posle Aleksandra Stanojevića koji je imao debakl, jer je ispao iz tri evropska takmičenja. Za to kratko vreme Milošević je zabeležio šest pobeda i dva nerešena rezultata u našoj ligi“, rekao je Živanović.

„Da li Partizan sme da se usudi da osvoji prvenstvo“

Istakao je da je problematično što ni Mijatović, ni drugi ljudi iz uprave Partizana „ne obećavaju rezultate, pominju samo reorganizaciju, kako klub ne bi otišao u bankrot i kako bi mogao da servisira svoje dugove“.

„Da imam priliku, pitao bih Predraga Mijatovića da li Partizan sme da se usudi da osvoji prvenstvo, i da li zna da su čelnici prethodne uprave, konkretno Vladimir Vuletić, tvrdili da ih je predsednik Srbije lično zvao da ih kritikuje što su se usudili da osvoje prvenstvo. Partizan je 2018. godine osvojio prvenstvo, to svi neformalno pričaju, jer Crvena zvezda nije umela da osvoji namešteno prvenstvo. Dakle, voleo bih da pitam da li Partizan sme da bude konkurentan Crvenoj zvedzi i kada to uprava planira da ostvari. Za sada vidim da uprava to ne planira da ostvari“, istakao je Živanović.

Sličnosti sa Crvenom zvezdom

On je ocenio da ga situacija u Partizanu podseća na situaciju od pre 12 ili 13 godina kada je u Crvenoj zvezdi „trijumvirat Čović – Džajić – Kokeza“ preuzeo klub „i kao fol sredio finasije“.

„Zapravo tada ništa nije sređeno, nego je Crvena zvezda od države dobila milione iz budžeta, i tako je klub stabilizovan. Deluje mi da će i u slučaju Partizana biti isti scenario, jer vidimo da Mijatović moli navijače da ne vređaju predsednika Srbije, što znači da se oni najviše oslanjaju na to da će im država dati pare i da će tako premostiti probleme, a tu su samo da bi raščistili kadar koji Srpskoj naprednoj stranci nije odgovarajući. Prethodna uprava je bila tesno vezana sa Veljkom Belivukom i sa tom krimilanom ekipom, pa pretpostavljam da je nova uprava dobila nezahvalan zadatak da raščisti sa tom ružnom prošlošću, a za nagradu će dobiti pare iz budžeta, da mogu koliko-toliko da se stabilizuju, ali mislim da rezultatski ne će smeti da budu konkurentni“, naveo je Živanović.

„Direktno uništavanje jednog kluba“

Morali smo da primetimo da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić pomalo ponaša kao Željko Ražnatović Arkan dok je vodio Obilić, na šta je Živanović ukazao da „prvi put imamo situaciju da predsednik države otvoreno navija za jedan klub, što nije nelagalno, ali je naprosto neobično“.

„Slobodan Milošević se nije mešao u fudbal, Boris Tadić je išao na mečeve reprezentacije, Tito nikad nije bio viđen na derbiju, bežao je od fudbala kao đavo od krsta. Prvi put imamo predsednika koji se otvoreno hvali da je bio navijač na tribini, i suštinski imamo direktno uništavanje jednog kluba, čemu je kumovala država. Partizan je bio na mnogo stabilnijim nogama pre ljudi koje je SNS doveo“, rekao je Živanović.

Podsetio je da je Partizan prvi klub iz Srbije koji je igrao Ligu šampiona i da je imao još jedno učešće u tom takmičenju, zbog čega je finasijski bi stabilan.

„Vrlo je zabrinjavajuće kako je za tako kratak period napravljen toliki minus, bez rezultata, jer nisu dovođeni neki skupi igrači za koje se ispostavilo da su bili promašaj. Jednostavno, uvek je Partizan imao skromniji budžet od Crvene zvezde, ali je uspevao mnogo više da potroši“, zaključio je Živanović.

Novi menadžment i brojne promene

Milošević je na klupi nasledio Aleksandra Stanojevića, ali u samom početku njegovog mandata, drugog na klubi „Parnog valjka”, u upravi Partizana došlo je do velikih promena.

Došlo je do potpune promene u upravi, u kojoj su režim Miloša Vazure i Milorada Vučelića kao rukovodioci zamenili Rasim Ljajić, Predrag Mijatović i Danko Lazović.

Od dolaska novog menadžmenta u Humsku, videli smo brojne kadrovske promene. Klub je napustio sportski direktor Ivica Iliev, kao i Miloševićev asistent Branko Vukašinović, koji je dotad obavljao ulogu pomoćnog trenera.