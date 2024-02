Uhapšen je jedan od osumnjičenih za neovlašćeno deljenje linka „Nedelja“ o Džeju Ramadanovskom, koji je piratizovan samo nedelju dana nakon premijere.

Kako je danas javljeno iz MUP-a, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, Posebnim javnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal uhapsili su Lj.M. (1992) iz Paraćina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ”neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava”.

Osumnjičeni je na svom Facebook profilu i YouTube nalogu objavio autorsko delo film “Nedelja” i na taj način omogućio preuzimanje velikom broju korisnika navedenih internet platformi.

Pretresom stana koji osumnjičeni koristi, policijski službenici su pronašli predmete u vezi sa krivičnim delom koje mu se stavlja na teret.

Lj.M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Posebnom javnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal.

„Svaki srpski film koji je poslednjih pet godina imao veliku gledanost u bioskopima je piratizovan, ali nikada se to nije desilo posle samo sedam dana od premijere i nikad u ovoj meri, kao što je slučaj sa Nedeljom. To ukazuje da je ova nelegalna praksa uzela maha i da se izvršioci tih dela pripremaju za njihovo činjenje već nakon same najave filma“, istakao je Vladan Anđelković, producent filma „Nedelja“.

Uprkos pirateriji, film je za dve nedelje od prikazivanja pogledalo gotovo 300.000 gledalaca.

Producent filma poručuje da bi taj broj bio sigurno i veći da nije došlo do ilegalnog deljenja.

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije za svako neovlašćeno objavljivanje, snimanje i umnožavanje autorskog dela predviđene su novčane kazne i kazna zatvora do tri godine ili do pet godina ukoliko se ovim putem pribavlja imovinska korist.

Film „Nedelja“ nastavlja redovnu bioskopsku distribuciju širom Srbije, a u regionu publika je imala priliku da pogleda ovo ostvarenje u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji.