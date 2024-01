Firma „Serbia Marina Dorćol“ kupila je zemljište u beogradskoj opštini Stari grad u Marini Dorćol bez tendera, po ceni od 1050 evra po kvadratnom metru. Kako je objavio Dobrica Veselinović, funkcioner Zeleno levog fronta, ova kupoprodaja je omogućena odlukom Privremenog organa grada Beograda, čiji je član.

Za površinu od 3934 kvadrata plaćeno je 484.170.086 dinara ili oko 4,1 milion evra, piše u rešenju koje je objavio Veselinović. U slučaju jednokratne uplate taj iznos biće umanjen za 30 odsto. To znači da će zemljište koje prodaje Grad koštati 338.919.060 dinara ili oko 2,9 miliona evra, piše u tom dokumentu.

Firma „Serbia Marina Dorćol“ je u vlasništvu firme „Sebre holding AS“ iz Češke.

Vest o zidanju na Marini Dorćol doneo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dok je bio u Pragu na proleće 2021. godine. On se u Pragu sastao sa predstavnicima „Sebre“ i rekao: „Gledali smo fantastičan projekat za marinu Dorćol, to će sve da bude zelenilo. To kako će da izgleda to je neverovatno“.

Dan nakon ove predsednikove objave, Goran Vesić, tada zamenik gradonačelnika, objavio je na Instagramu prikaze idejnog rešenja stambeno-poslovnog projekta Marine Dorćol koji će graditi češka kompanija Sebre.

Septembra 2000. godine ova kompanija je kupila zemljište na lokaciji Marina Dorćol za 3,8 milijardi dinara, i tada je najavljeno da bi gradnja poslovno-stambenog kompleksa trebalo da počne za 18 meseci.

Krajem decembra prošle godione portal Beobuild (vesti o investicijama i građevinskim projektima u Beogradu), je objavio da je kompleks „Marina Dorćol“ jedan od najekskluzivnijih i najatraktivnijih projekata stanogradnje u gradu, da je početak izgradnje prve faze planiran u januaru, biće ih tri, da je prodaja stanova već počela, kao i da se useljenje prve faze očekuje 2026. godine.

Portal naglašava i da je razvoj i reurbanizacija nekada industrijskog prostora “Marine Dorćol” stara gradska tema, čija se izgradnja pominje i planira već 20 godina, ali da su razne nepovoljne okolnosti sprečavale realizaciju, sve dok se nije pojavila kompanija „Sebre“.