Nastava je danas obustavljena u oko 700 škola širom Srbije, dok se u ostalim nastava odvija skraćeno. Prosvetni radnici zahtevaju izmenu Krivičnog zakonika, kako bi bili zaštićeni na svom radnom mestu.

Povod za potest prosvetara nije samo poslednji incident koji se dogodio na Gimnazijadi, kada je predučen profesor u pokušaju da zaustavi fizički okršaj među đacima, već sve ono što se događa u polsednjih godinu dana.

Predstavnici prosvetnih sindikata predali su Vladi Srbije zahtev za hitnu izmenu Krivičnog zakonika i uvođenje odredbe koja bi omogućila brže hapšenje, kao i sankcionisanje nasilnika prema prosvetnim radnicima. U toku je i sastanak sa Vladom ovim povodom.

Predstavnica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Mirjana Gašić rekla je prilikom protesta ispred zgrade Vlade da su do sada od vlasti čuli da je za ispunjenje tog zahteva potrebno usaglasiti zakonodavstvo sa Evropskom unijom i Evropskom komisijom.

Sutra će biti kasno

Ona je naglasila da prosvetni radnici traže da se odredbe koje važe za advokate odnose i na njih. Gašić je objasnila da je Krivičnim zakonikom predviđeno da onaj ko napadne advokata ili člana njegove porodice u vezi sa obavljanjem njegove advokatske delatnosti može biti kažnjen zatvorskom kaznom od tri meseca do tri godine. Ako učinilac nanose laku telesnu povredu advokatu ili njegovoj povredi sledi mu kazna od šest meseci do pet godina, dok je za teže telesne povrede zaprećena kazna od jedne do osam godina zatvora, objasnila je Gašić.

„Tražimo od države da nas zaštiti i da se prema prosveti ponaša kao prema jednom od četiri stuba svake države”, naglasila je Gašić i poručila da izmene Krivičnog zakonika treba doneti danas, jer sutra može biti kasno.

Predstavnica sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić podsetila je da je pre godinu i po dana prosvetnim radnicima obećano da će imati zaštitu kao engleski policajci, ali da do danas to nije učinjeno.

Neće više biti profesora

Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Marko Maksimović rekao je da nisu potrebni protokoli i uputstva koje niko ne može da protumači, već da je prosvetnim radnicima potrebno da se njihova služba zaštiti.

„Ako se ovakve stvari nastave, sutra više nećete imati prosvetne radnike”, poručio je Maksimović.

Predsednik Unije prosvetnih radnika Dobrivoje Marijanović rekao je da su direktori u pretnodnih nekoliko dana učinili sve da bi sprečili današnji protest. Prema njegovim rečima, oko 700 škola širom Srbije je danas u potpunoj obustavi.

On je najavio da prosvetari neće stati na ovom protestu ako se zahtev ne ispuni, već da će organizovati proteste širom Srbije.